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Posted 9 ноября, 07:06

Published 9 ноября, 07:06

Modified 9 ноября, 07:07

Updated 9 ноября, 07:07

По инициативе Росимущества назначен новый гендиректор АО «Метафракс Кемикалс»

По инициативе Росимущества назначен новый гендиректор АО «Метафракс Кемикалс»

9 ноября 2023, 07:06
Фото: https://www.kuchuk.ru
Предприятие возглавил гендиректор «Кучуксульфат» из Алтайского края.

Вчера, 8 ноября, на внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» гендиректором АО был назначен Альберт Худайбирдин. Кандидатуру руководителя выдвинуло Росимущество, сообщает компания.

До назначения на «Метафракс Кемикалс» Худайбирдин возглавлял АО «Кучуксульфат» (посёлок Степное Озеро, Алтайский край).

Полномочия единоличного исполнительного органа дочерних компаний АО «Метафракс Кемикалс» с 7 ноября осуществляет в качестве управляющей организации сам «Метафракс Кемикалс». Ранее всем холдингом управляло ООО УК «Метафракс групп».

«Изменение модели управления компаниями „Метафракс Групп“ позволит обеспечить непрерывность деятельности, дальнейшую реализацию проектов, сохранить управляемость группой компаний. Холдинг в полном объеме продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками» — сообщают в компании.

8 сентября Генпрокуратура через суд добилась признания незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Решение должно быть исполнено немедленно, это в своем иске требовала прокуратура, ссылаясь на то, что компания «Метафракс» — стратегическая и выполняет гособоронзаказ. Кроме того, указывалось, что акционеры уже вывели 7 млрд рублей из России, получив дивиденды, и сейчас планируется вывод на зарубежные счета такой же суммы.

Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен в течение месяца, для принятия решения понадобилось одно заседание в основном слушании. Почти все ходатайства представителей компании отклонялись.

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#Экономика#Метафракс#Росимущество
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