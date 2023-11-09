Президент России назначил судей в Пермском крае. Кто получил повышение

Posted 9 ноября, 05:34
Published 9 ноября, 05:34
Modified 9 ноября, 05:36
Updated 9 ноября, 05:36
В Пермском крае назначены судьи федеральных судов. Новые должности они получили в соответствии с Указом президента России Владимира Путина от 8 ноября 2023 года №829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, указом президента назначены:
Также судья Пермского краевого суда Ирина Кляусова назначена судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции.