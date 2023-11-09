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Posted 9 ноября, 05:34

Published 9 ноября, 05:34

Modified 9 ноября, 05:36

Updated 9 ноября, 05:36

Президент России назначил судей в Пермском крае. Кто получил повышение

Президент России назначил судей в Пермском крае. Кто получил повышение

9 ноября 2023, 05:34
Фото: fusionbrain.ai
Соответствующий указ вышел вчера, 8 ноября.

В Пермском крае назначены судьи федеральных судов. Новые должности они получили в соответствии с Указом президента России Владимира Путина от 8 ноября 2023 года №829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, указом президента назначены:

  • Валентин Мазунин — на должность заместителя председателя Индустриального районного суда;
  • Антонина Сергеева — на должность судьи Большесосновского районного суда;
  • Елена Никулина — на должность судьи Красновишерского районного суда;
  • Елена Щеколдина — на должность судьи Мотовилихинского районного суда;
  • Анастасия Михайлова — на должность судьи Нытвенского районного суда;
  • Диана Жужгова — на должность судьи Орджоникидзевского районного суда;
  • Юлия Асланова — на должность судьи Пермского районного суда

Также судья Пермского краевого суда Ирина Кляусова назначена судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции.

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#Общество#Суд#Кадровые перестановки#Пермь#Назначение
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