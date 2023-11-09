Реставрация Белой башни обойдется в 60 млн рублей

Сейчас проект находится на важном этапе — проект реставрации был согласован с органами охраны памятников, а смета прошла государственную экспертизу. Это демонстрирует объективность расчета сметы. Если проект будет одобрен государством, то его финансирование может быть частично возмещено из бюджета. Архитектурная группа надеется собрать необходимую сумму раньше, чем она вырастет из-за инфляции.