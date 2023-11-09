Реставрация Белой башни обойдется в 60 млн рублей

Posted 9 ноября, 14:06
Published 9 ноября, 14:06
Modified 9 ноября, 14:08
Updated 9 ноября, 14:08
На реконструкцию Белой башни потребуется собрать 60 миллионов рублей. Об этом сообщила архитектурная группа Podelniki, ответственная за проект. Сбор средств планируется начать в день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, пишет uralpolit.ru.
Главная цель реставрации — вернуть памятнику его исторический облик, восстановить первоначальную геометрию проемов. При этом все конструкции будут укреплены, сохраняя исторические трубы и перила. Внутреннее пространство будет приспособлено для использования, появится водопровод и канализация.
Сейчас проект находится на важном этапе — проект реставрации был согласован с органами охраны памятников, а смета прошла государственную экспертизу. Это демонстрирует объективность расчета сметы. Если проект будет одобрен государством, то его финансирование может быть частично возмещено из бюджета. Архитектурная группа надеется собрать необходимую сумму раньше, чем она вырастет из-за инфляции.
Проект реконструкции был выполнен бюро «Рождественка» по заказу архитектурной группы и Музея архитектуры имени Щусева. Исследования проводились в 2021 году, и этим летом была утверждена необходимая сумма. Проект также прошел экспертизу от органа охраны объектов культурного наследия. Фонд «Внимание» помог собрать деньги на экспертизу сметы и будет обеспечивать надзор и научное сопровождение реставрации.