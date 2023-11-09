properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 09:31

Published 9 ноября, 09:31

Modified 9 ноября, 09:33

Updated 9 ноября, 09:33

«Серебряные» волонтеры Сахалина выдвинули идею всероссийского форума на островах

9 ноября 2023, 09:31
«Серебряные» волонтеры Сахалинской области подвели итоги Дальневосточного форума добровольцев, который состоялся в октябре 2023 года. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко общественники предложили организовать аналогичное событие для представителей всех регионов России.

Участники движения уже составили ряд рекомендаций, которые могут взять на вооружение другие регионы, которые участвуют в развитии добровольческих организаций. Волонтерская деятельность — направление, которому должно уделяться особое внимание на всех уровнях власти, об этом ранее неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Первый Дальневосточный форум «серебряных» волонтеров проходил с 9 по 12 октября и собрал на Сахалине более 200 добровольцев — людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

«Во время форума мы активно делились с коллегами практиками, проводили круглые столы с министрами, рассказывали подробно как работают наши проекты в различных сферах. Гости были очень впечатлены. И сейчас мы разработали рекомендации, которые направляем главам всех регионов-участников прошедшего форума. Кроме того, нам предлагают провести Всероссийский форум добровольцев на Сахалине. Начинаем над этим работать», — рассказала губернатору координатор движения «серебряных» добровольцев Сахалинской области Ксения Огаркова.

Валерий Лимаренко высоко оценил работу «серебряных» волонтеров и поддержал инициативу проведения Всероссийского форума. Он подчеркнул: Сахалинская область всегда готова делиться передовым опытом с другими регионами России.

«Опыт добровольческого движения — не исключение. В рядах „серебряных“ волонтеров на Сахалине и Курилах тысячи жителей старшего поколения, которые принимают участие во всех значимых направлениях. Уже и немыслимо представить реализацию проектов в сферах здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ без вас», — отметил Валерий Лимаренко.

В ходе таких встреч «серебряные» волонтеры не только рассказывают главе региона о достижениях, но и сообщают о частных проблемах, которые требуют личного вмешательства губернатора. Так, один из координаторов совета волонтеров Владимир Забелин сообщил о раненом бойце СВО. Мужчина сейчас проходит лечение в военном госпитале, но нуждается в более широком спектре медицинской помощи. Валерий Лимаренко поручил взять ситуацию на личный контроль министру здравоохранения и оказать необходимую помощь. Также по просьбе добровольцев все центры социальной поддержки в районах Сахалина и Курил в ближайшее время проведут встречи с волонтерскими активами на местах, чтобы детально проработать планы работы в социальной сфере.

В ходе встречи выступил и новый координатор «серебряных» волонтеров Андрей Витулин. Он будет отвечать за направление «Экология».

«Я вижу задачу для себя как волонтера не только в том, чтобы указать району на наличие мусора в том или ином месте, но и поменять менталитет у людей. В частности, планирую проводить, например, классные часы в школах. Экология — это еще и воздух, высадка деревьев, раздельный сбор мусора и так далее. Уже познакомился с министрами ЖКХ и экологии региона, готов к тесному сотрудничеству», — рассказал Андрей Витулин.

В островном регионе к волонтерскому движению уже присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Большое внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные супы, изготавливают окопные свечи.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25