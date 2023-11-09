Школы и детские сады Сахалина присоединились к федеральной акции «БумБатл»

Ребята и педагоги планируют собрать более 10 тонн сырья. Для юных островитян «БумБатл» — это не просто экологическая акция, но в то же время соревнование. Все коллективы образовательных учреждений борются за первенство по количеству собранной бумаги в командном и индивидуальном зачетах. Ребята и их наставники принесли на пункт сбора бумажные пакеты, журналы, картонные коробки, газеты, белую и цветную бумагу. Победителей экологической акции определят после взвешивания и сбора макулатуры, а результат опубликуют на официальном сайте «БумБатла».