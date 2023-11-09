Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году

Posted 9 ноября, 11:08
Published 9 ноября, 11:08
Modified 9 ноября, 11:10
Updated 9 ноября, 11:10
В Перми с 15 апреля 2024 года изменится стоимость проездных билетов в городских автобусах и трамваях. Это следует из постановлений администрации города, опубликованных на сайте мэрии. Ранее стало известно, что стоимость одной поездки в общественном транспорте увеличится до 37 рублей.
Стоимость пересадки в общественном транспорте по новым нормативам составит 19 рублей. Цены изменятся следующим образом:
Стоимость льготных проездных для учащихся с 5 по 11 классы, а также студентов-очников и членов малоимущих многодетных семей:
Документы об изменении стоимости проездных документов в Перми подписаны мэром города Эдуардом Сосниным.