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Posted 9 ноября, 11:08

Published 9 ноября, 11:08

Modified 9 ноября, 11:10

Updated 9 ноября, 11:10

Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году

Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году

9 ноября 2023, 11:08
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru
Стоимость проезда изменится с 15 апреля 2024 года.

В Перми с 15 апреля 2024 года изменится стоимость проездных билетов в городских автобусах и трамваях. Это следует из постановлений администрации города, опубликованных на сайте мэрии. Ранее стало известно, что стоимость одной поездки в общественном транспорте увеличится до 37 рублей.

Стоимость пересадки в общественном транспорте по новым нормативам составит 19 рублей. Цены изменятся следующим образом:

  • безлимитный проездной на один день — 139 рублей;
  • безлимитный проездной на 15 дней — 999 рублей;
  • проездной на 40 поездок в месяц — 1 332 рубля;
  • безлимитный на один месяц — 1 887 рублей;
  • безлимитный на три месяца — 5 328 рублей.
  • безлимитный на 12 месяцев или один год — 14 430 рублей.

Стоимость льготных проездных для учащихся с 5 по 11 классы, а также студентов-очников и членов малоимущих многодетных семей:

  • 30 поездок в течение трех месяцев — 777 рублей;
  • неограниченное количество поездок на 15 дней — 777 рублей;
  • неограниченное количество поездок в течение месяца — 1 110 рублей.

Документы об изменении стоимости проездных документов в Перми подписаны мэром города Эдуардом Сосниным.

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