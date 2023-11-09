Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году

В Перми с 15 апреля 2024 года изменится стоимость проездных билетов в городских автобусах и трамваях. Это следует из постановлений администрации города, опубликованных на сайте мэрии. Ранее стало известно, что стоимость одной поездки в общественном транспорте увеличится до 37 рублей.