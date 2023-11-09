Суд Евросоюза оставил в силе санкции против миллиардера Дмитрия Мазепина

Posted 9 ноября, 03:37
Published 9 ноября, 03:37
Modified 9 ноября, 03:41
Updated 9 ноября, 03:41
Санкции против бывшего владельца и генерального директора ООО «БХК „Уралхим“» («Базовая химическая компания „Уралхим“) Дмитрия Мазепина остались в силе. Такое решение принял Европейский суд общей юрисдикции, пишет журнал Forbes.
Суд сделал вывод, что совет Евросоюза предоставил достаточно доказательств того, что Мазепин является ведущим бизнесменом в секторе, обеспечивающем существенный источник доходов российского правительства. Также суд не согласился с тезисом, что санкции способствуют усугублению глобального продовольственного кризиса, так как они не налагают ограничений на связанные с ним компании или сектор удобрений в целом.
Дмитрий Мазепин может оспорить решение в высшей судебной инстанции ЕС — Суде Европейского союза. 9 марта прошлого года бизнесмен, чье состояние оценивается Forbes в 2,6 млрд долларов, а также его сын, бывший гонщик «Формулы-1», Никита попали в санкционный список. После этого Дмитрий Мазепин покинул пост гендиректора ООО «БХК „Уралхим“» и АО «ОХК „Уралхим“», принадлежащей БХК.