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Posted 9 ноября, 03:37

Published 9 ноября, 03:37

Modified 9 ноября, 03:41

Updated 9 ноября, 03:41

Миллиардер Дмитрий Мазепин не смог оспорить санкции Евросоюза в суде

Суд Евросоюза оставил в силе санкции против миллиардера Дмитрия Мазепина

9 ноября 2023, 03:37
Фото: uralchem.ru

Миллиардер Дмитрий Мазепин не смог оспорить санкции Евросоюза в суде

Ранее ему запретили въезд в ЕС и транзит через него, а также заморозили средства на европейских счетах.

Санкции против бывшего владельца и генерального директора ООО «БХК „Уралхим“» («Базовая химическая компания „Уралхим“) Дмитрия Мазепина остались в силе. Такое решение принял Европейский суд общей юрисдикции, пишет журнал Forbes.

Суд сделал вывод, что совет Евросоюза предоставил достаточно доказательств того, что Мазепин является ведущим бизнесменом в секторе, обеспечивающем существенный источник доходов российского правительства. Также суд не согласился с тезисом, что санкции способствуют усугублению глобального продовольственного кризиса, так как они не налагают ограничений на связанные с ним компании или сектор удобрений в целом.

Дмитрий Мазепин может оспорить решение в высшей судебной инстанции ЕС — Суде Европейского союза. 9 марта прошлого года бизнесмен, чье состояние оценивается Forbes в 2,6 млрд долларов, а также его сын, бывший гонщик «Формулы-1», Никита попали в санкционный список. После этого Дмитрий Мазепин покинул пост гендиректора ООО «БХК „Уралхим“» и АО «ОХК „Уралхим“», принадлежащей БХК.

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