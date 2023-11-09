Суд Евросоюза оставил в силе санкции против миллиардера Дмитрия Мазепина

Суд сделал вывод, что совет Евросоюза предоставил достаточно доказательств того, что Мазепин является ведущим бизнесменом в секторе, обеспечивающем существенный источник доходов российского правительства. Также суд не согласился с тезисом, что санкции способствуют усугублению глобального продовольственного кризиса, так как они не налагают ограничений на связанные с ним компании или сектор удобрений в целом.