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Posted 9 ноября, 06:11

Published 9 ноября, 06:11

Modified 9 ноября, 06:13

Updated 9 ноября, 06:13

Танцевальную площадку в Балатовском парке Перми снесли

Танцевальную площадку в Балатовском парке Перми снесли

9 ноября 2023, 06:11
Фото: Яндекс.Карты
Арбитражный суд признал объект самовольной постройкой.

Владелец демонтировал танцевальную площадку в Балатовском парке Перми. Арбитражный суд признал объект незаконной постройкой, сообщает ИА «Текст».

Парк культуры и отдыха «Балатово» закрылся на капитальный ремонт 7 августа. В новой концепции парка акцент будет сделан не на развлекательную, а на эколого-просветительскую деятельность. «Наличие таких пережитков прошлых десятилетий, как кафе, киоски и ларьки — недопустимо», — объясняла ранее руководитель пермского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Зоя Ильинская.

В Перми закрыли Балатовский парк
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#Пермь#Экология#Арбитражный суд#Балатовский парк#Незаконная постройка
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