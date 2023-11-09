Танцевальную площадку в Балатовском парке Перми снесли

Posted 9 ноября, 06:11
Published 9 ноября, 06:11
Modified 9 ноября, 06:13
Updated 9 ноября, 06:13
Владелец демонтировал танцевальную площадку в Балатовском парке Перми. Арбитражный суд признал объект незаконной постройкой, сообщает ИА «Текст».
Парк культуры и отдыха «Балатово» закрылся на капитальный ремонт 7 августа. В новой концепции парка акцент будет сделан не на развлекательную, а на эколого-просветительскую деятельность. «Наличие таких пережитков прошлых десятилетий, как кафе, киоски и ларьки — недопустимо», — объясняла ранее руководитель пермского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Зоя Ильинская.