Цикл выставок лучших художников «Во времени и пространстве» открыли на Сахалине

Posted 9 ноября, 09:20
Published 9 ноября, 09:20
Modified 9 ноября, 09:22
Updated 9 ноября, 09:22
Торжественное открытие первой выставки посетили губернатор островного региона Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Запуск нового цикла демонстраций работ местных художников — большое событие в развитии культуры Сахалинской области.
«Эта выставка — итог работы островных авторов за несколько десятилетий. Чтобы отобрать картины, проводилась большая работа. Представленные здесь полотна — лишь часть нашего „золотого“ фонда, в который включено около 1000 произведений сахалинских авторов. В декабре 2023 года мы издадим каталог, в который войдет большинство работ. А в следующем году планируем открыть выставочный комплекс в бывшем торговом доме „Современник“ — напротив новой сцены Чехов-центра», — обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.
На выставке «РОСТ» представлены картины, над которыми сахалинские художники трудились с 50-х годов XX века. Произведения отобрали из фондов Сахалинского областного художественного музея и личных мастерских художников. Изучая их, зритель погрузится в историю островного региона, познакомится с традициями коренных народов, бытом советских и российских семей, особенностями трудовых коллективов.
«Проект „Художники Сахалинской области“, который инициализировал губернатор Валерий Игоревич Лимаренко, даст возможность жителям и гостям города познакомиться с этапами становления и развития изобразительного искусства на Сахалине, а также с новыми именами в этой сфере. Мне понравилось, как оформлено пространство выставочного зала, содержательная часть. Приветствую это начинание. Такие выставки будут популяризовать наших художников, делать их более узнаваемыми и в целом повысят уровень города как культурной столицы Сахалинской области», — подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Художник Вениамин Ридель в своей работе «Старое и новое. Южно-Сахалинск строится» отразил возведение панельных домов для переселенцев с материка. Мастер приехал на Сахалин в начале 60-х годов и увидел новый мир, который рождается буквально на глазах.
«Смотришь на картину и удивляешься. Панельные дома для нас — это обыденность. Однако от картины веет свежестью, чем-то новым и юным. Думаю, это связано с личными переживаниями автора, которые ему удалось передать с удивительной точностью», — рассказал посетитель выставки Павел Крюков.
На выставке представлены в том числе работы современных авторов. Так, в картине «Ближе к небесам. Посвящается Антонио Гауди» художник Дё Сон Ен метафорически изобразил момент смерти великого испанского архитектора.
«Мы видим, как в островном регионе развиваются театральное, вокальное и изобразительное искусства. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось профессиональным авторам. И все к этому идет. Скоро у нас откроется „Сахалинская Третьяковка“ и эти работы перейдут туда. Рад, что прогресс в области искусства случился», — поделился мнением островной художник.
В 2023 году запустили полноценный проект «Художники Сахалинской области». Для его реализации провели большую работу: открылись выставочные пространства в ТРК «Сити Молл», в аэропорту Южно-Сахалинска, на территории бывшего здания «Ростелеком» и в выставочном зале арт-резиденции «Маяк».