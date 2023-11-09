У мэра Перми Эдуарда Соснина родился третий ребенок

Posted 9 ноября, 07:05
Published 9 ноября, 07:05
Modified 9 ноября, 07:07
Updated 9 ноября, 07:07
У мэра Перми Эдуарда Соснина родилась дочь. Это третий ребенок в семье градоначальника. О пополнении в семье сообщил сам Эдуард Соснин в своем тг-канале.
«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка, третий ребенок в семье. Какое же это счастье!» — написал глава Перми.
Напомним, Эдуард Соснин был избран мэром Перми депутатами Пермской городской думы в августе 2023 года. До этого он возглавлял министерство экономического развития Пермского края. А еще раньше занимался бизнесом.