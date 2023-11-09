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Posted 9 ноября, 07:05

Published 9 ноября, 07:05

Modified 9 ноября, 07:07

Updated 9 ноября, 07:07

У мэра Перми Эдуарда Соснина родился третий ребенок

У мэра Перми Эдуарда Соснина родился третий ребенок

9 ноября 2023, 07:05
Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина
Глава города стал многодетным отцом, так как по закону многодетной считается семья, в которой трое и больше детей.

У мэра Перми Эдуарда Соснина родилась дочь. Это третий ребенок в семье градоначальника. О пополнении в семье сообщил сам Эдуард Соснин в своем тг-канале.

«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка, третий ребенок в семье. Какое же это счастье!» — написал глава Перми.

Напомним, Эдуард Соснин был избран мэром Перми депутатами Пермской городской думы в августе 2023 года. До этого он возглавлял министерство экономического развития Пермского края. А еще раньше занимался бизнесом.

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