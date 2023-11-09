Уголовное дело в отношении экс-депутата и его сына снова отправят в Добрянский суд

Как ранее рассказывали собеседники журналиста Properm.ru в правоохранительных органах, при направлении обвинительного заключения сразу шел выбор между Добрянским районным судом и Ленинским. В результате была выбрана подсудность по территориальному признаку в Перми, по месту принятия решений о распределении бюджетных средств. Деньги из бюджетов разных уровней направлялись на приобретение квартир в новом строящемся многоквартирном доме, предназначенных для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир).