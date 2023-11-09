Уголовное дело в отношении экс-депутата и его сына снова отправят в Добрянский суд

Posted 9 ноября, 11:57
Published 9 ноября, 11:57
Modified 9 ноября, 11:59
Updated 9 ноября, 11:59
Уголовное дело в отношении экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора Плюснина, а также Юрия Рогожникова, сына бывшего депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова направят по подсудности в Добрянский суд, стало известно журналисту Properm.ru из осведомленных источников. Сегодня такое определение вынесла судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина, сведения об этом в картотеке суда пока не опубликованы. В инстанции редакции эту информацию подтвердили.
Насибуллина получила на рассмотрение материалы уголовного дела еще 19 октября. Последний находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Все они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Сумма ущерба бюджетам разных уровней, считает следствие, составляет более 300 млн рублей. Следствием наложен арест на имущество (транспорт и недвижимость) обвиняемых на сумму свыше 60 млн рублей.
Как ранее рассказывали собеседники журналиста Properm.ru в правоохранительных органах, при направлении обвинительного заключения сразу шел выбор между Добрянским районным судом и Ленинским. В результате была выбрана подсудность по территориальному признаку в Перми, по месту принятия решений о распределении бюджетных средств. Деньги из бюджетов разных уровней направлялись на приобретение квартир в новом строящемся многоквартирном доме, предназначенных для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир).
Вместо строительства нового дома обвиняемыми была проведена реконструкция недостроенного и простоявшего более 20 лет здания больницы с износом более 42%. Впоследствии муниципалитету Добрянки и правительству Пермского края фигурантами незаконно было продано 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.