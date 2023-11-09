В дачном кооперативе под Березниками сторожевая собака разорвала шпица

Как сообщают в службе судебных приставов, однажды женщина приехала в садовый кооператив к себе на участок вместе со своим девятимесячным шпицем. Когда она заходила на территорию СНТ с питомцем на руках, к ней подбежала местная сторожевая собака и ударила лапами в грудь. От неожиданности гражданка упала, дворняга выхватила щенка у нее из рук и убежала к дому сторожа. Один из очевидцев произошедшего бросился за собакой, забрал у нее шпица, но от полученных травм щенок скончался на руках у хозяйки.