В дачном кооперативе под Березниками сторожевая собака разорвала шпица

Posted 9 ноября, 06:13
Published 9 ноября, 06:13
Modified 9 ноября, 06:20
Updated 9 ноября, 06:20
Судебные приставы обязали садоводческий кооператив в Березниках содержать сторожевого пса в соответствии с установленными нормами и правилами. Так, потенциально опасные собаки должны находиться только на территории владельцев, в иных случаях — на привязи и в наморднике. Дополнительные меры по контролю за дворнягой потребовались после того, как она напала на декоративную собачку.
Как сообщают в службе судебных приставов, однажды женщина приехала в садовый кооператив к себе на участок вместе со своим девятимесячным шпицем. Когда она заходила на территорию СНТ с питомцем на руках, к ней подбежала местная сторожевая собака и ударила лапами в грудь. От неожиданности гражданка упала, дворняга выхватила щенка у нее из рук и убежала к дому сторожа. Один из очевидцев произошедшего бросился за собакой, забрал у нее шпица, но от полученных травм щенок скончался на руках у хозяйки.
Женщина обратилась в суд и потребовала изолировать сторожевого пса от людей и взыскать с его владельца причиненный ущерб. По решению суда исполнительные документы поступили судебным приставам. Поскольку в ходе судебного процесса было установлено, что напавшая собака принадлежит СНТ и по решению всех собственников используется в целях охраны его территории, именно юридическое лицо являлось должником по исполнительным документам.
Председатель садоводческого товарищества уведомили о возбуждении двух исполнительных производств и предупредили о возможном применении штрафных санкций за несвоевременное исполнение решения суда. Для контроля за исполнением решения, судебный пристав приехал в товарищество садоводов. Там он увидел, что сторожевой пес находится на привязи в вольере, доступ за его пределы у него отсутствует.
Также для содержания животного установили две будки с надежной цепью с двумя карабинами. После того, как было установлено, что собака не представляет опасность для окружающих, исполнительное производство было окончено. Однако, ущерб женщине СНТ так и не заплатило. Юридическое лицо обязано возместить хозяйке погибшего шпица материальный и моральный вред в размере 38 тысяч рублей. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок в отношении СНТ уже вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей.