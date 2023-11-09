В Краснокамске будут судить серийного велосипедного вора

В конце июня и до сентября 2023 года в территориальный отдел полиции поступило восемь заявлений от местных жителей о кражах велосипедов. Все они были похищены из подъездов жилых домов. Четыре велосипеда не были пристегнуты противоугонными замками. Два велосипеда украли из дома по улице Сосновая Горка. Остальные — из домов по улице Культуры, Комарова, Чапаева, Коммунистической, Карла Маркса, Комсомольскому проспекту. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем были объединены в одно производство.