В Краснокамске будут судить серийного велосипедного вора

Posted 9 ноября, 05:37
Published 9 ноября, 05:37
Modified 9 ноября, 05:39
Updated 9 ноября, 05:39
Полиция в Краснокамске завершила расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в хищении девяти велосипедов. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В конце июня и до сентября 2023 года в территориальный отдел полиции поступило восемь заявлений от местных жителей о кражах велосипедов. Все они были похищены из подъездов жилых домов. Четыре велосипеда не были пристегнуты противоугонными замками. Два велосипеда украли из дома по улице Сосновая Горка. Остальные — из домов по улице Культуры, Комарова, Чапаева, Коммунистической, Карла Маркса, Комсомольскому проспекту. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем были объединены в одно производство.
Два из украденных велосипедов он решил продать в комиссионном магазине в Перми. Он пытался продать два похищенных велосипеда. Двухколесные транспортные средства были изъяты и возвращены законным владельцам.
Мужчина не стал отрицать вины и рассказал, что целенаправленно ходил по подъездам и искал оставленные жильцами на лестничных площадках велосипеды. В большинстве случаев их владельцы беспечно оставляли свои средства передвижения в подъезде. В случаях, когда велосипеды были закреплены противоугонными тросами, злоумышленник с помощью подручного инструмента перекусывал их. Затем продавал похищенное в Перми, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
В ходе следствия выяснилось, что фигурант совершил еще одну кражу велосипеда в Кунгуре. Общий ущерб от краж составил 129 тысяч рублей.
В полиции напоминают: неохраняемые вещи — легкая добыча для злоумышленников! Не оставляйте велосипеды, детские коляски, самокаты и другие средства передвижения без присмотра даже на непродолжительный срок, в доступных местах (на улице, в подъездах многоквартирных домов). Даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте имущество, представляющее для вас ценность, домой.