В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитизм

74-летний Николай Ш. активно ведёт свою страницу в соцсети: делится своим мнением о происходящем и репостит публикации разных пабликов. Например, в 2019 году он публиковал посты «Граждан СССР» (признаны экстремистами), которые выступали против вакцинации и 5G излучения, и сообщества «Россия для русских и по русски». В 2019 и в 2022 году отличился пенсионер и антисемитскими постами.