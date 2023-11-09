В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитизм

Posted 9 ноября, 15:59
Published 9 ноября, 15:59
Modified 9 ноября, 16:00
Updated 9 ноября, 16:00
В Перми на пенсионера возбудили дело о публичных призывах к экстремизму за антисемитские комментарии в «ВКонтакте». Об этом в своем telegram-канале «Кровавая барыня» пишет Ксения Собчак.
74-летний Николай Ш. активно ведёт свою страницу в соцсети: делится своим мнением о происходящем и репостит публикации разных пабликов. Например, в 2019 году он публиковал посты «Граждан СССР» (признаны экстремистами), которые выступали против вакцинации и 5G излучения, и сообщества «Россия для русских и по русски». В 2019 и в 2022 году отличился пенсионер и антисемитскими постами.
Антисемитские публикации привлекли внимание силовиков только после погромов в аэропорту Махачкалы — 8 ноября центр «Э» и ФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Сотрудники Башкирской судебной лаборатории провели экспертизу и выявили в постах «побуждение к насильственным действиям против евреев». Мужчине может грозить до 5 лет колонии.