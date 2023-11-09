В Перми на продажу выставлена сеть кафе-пирожковых

На продажу выставлено пять объектов. Три из них: ул. Крисанова, 16, ул. Уральская, 80 и ул. Тургенева, 16 работают круглосуточно, а на Комсомольском проспекте, 75, и на ул. Ласьвинской, 32 — с 9 до 21 час. Цена за каждый объект — от 1,5 млн руб. Имеется постоянный персонал.