В Перми на продажу выставлена сеть кафе-пирожковых

Posted 9 ноября, 08:32
Published 9 ноября, 08:32
Modified 9 ноября, 08:41
Updated 9 ноября, 08:41
На сайте объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже в Перми действующей сети кафе-пирожковых «Уральские посикунчики». На время продажи работа сети не останавливается, сообщает продавец.
На продажу выставлено пять объектов. Три из них: ул. Крисанова, 16, ул. Уральская, 80 и ул. Тургенева, 16 работают круглосуточно, а на Комсомольском проспекте, 75, и на ул. Ласьвинской, 32 — с 9 до 21 час. Цена за каждый объект — от 1,5 млн руб. Имеется постоянный персонал.
Вce точки оборудованы системой видеонаблюдения, охраной (КТC). Аренда помещений — от 400 руб /кв. м. Окупаемость — 1,5 года. Причиной продажи указан переезд собственника в другой город.