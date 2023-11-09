В пермском цирке сменилось руководство

Posted 9 ноября, 04:56
Published 9 ноября, 04:56
Modified 9 ноября, 04:58
Updated 9 ноября, 04:58
Исполняющей обязанности директора пермского цирка стала Анна Грибова. Прежняя и. о. руководителя учреждения Ксения Россихина находится в декретном отпуске, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее Анна Грибова работала в цирке главным бухгалтером. Новый пост она заняла еще в октябре этого года.
Ее предшественница Ксения Россихина была назначена и. о. директора цирка осенью 2022 года — после того, как пост директора покинул бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.