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Posted 9 ноября, 04:56

Published 9 ноября, 04:56

Modified 9 ноября, 04:58

Updated 9 ноября, 04:58

Исполняющей обязанности директора Пермского цирка стала бухгалтер Анна Грибова

В пермском цирке сменилось руководство

9 ноября 2023, 04:56
Фото: properm.ru

Исполняющей обязанности директора Пермского цирка стала бухгалтер Анна Грибова

Прежний руководитель цирка Ксения Россихина ушла в декретный отпуск.

Исполняющей обязанности директора пермского цирка стала Анна Грибова. Прежняя и. о. руководителя учреждения Ксения Россихина находится в декретном отпуске, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее Анна Грибова работала в цирке главным бухгалтером. Новый пост она заняла еще в октябре этого года.

Ее предшественница Ксения Россихина была назначена и. о. директора цирка осенью 2022 года — после того, как пост директора покинул бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

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