В Прикамье археологи обнаружили два неукреплённых поселения раннего железного века

Posted 9 ноября, 09:04
Published 9 ноября, 09:04
Modified 9 ноября, 09:05
Updated 9 ноября, 09:05
Специалисты Камской археологической экспедиции ПГНИУ объявили, что в ходе летнего сезона обнаружили два памятника раннего железного века (5 в. до н. э. — 5 в. н. э.). Они расположены вблизи деревни Игатка Бардымского округа, сообщает пресс-служба университета.
Археологи нашли следы неукрепленных поселений. Как отмечают специалисты, ценность их в том, что они встречаются нечасто, поскольку носят пойменный характер и со временем разрушаются разливами рек. Этот район богат на археологические находки: предыдущие экспедиции позволили обнаружить здесь несколько городищ — укреплённых валами поселений ранних эпох.
Обнаруженные артефакты относятся к раннему железному веку. Это фрагменты лепной керамики, созданной до изобретения гончарного круга, со следами ямочного орнамента.
«Население в этот период в большей степени занималось скотоводством, чем землепашеством: в таких сосудах хранили пищевые продукты, варили мясо, настаивали пиво. Подобные находки не являются редкими, но в любом случае приятны и полезны для науки, поскольку дополняют общую картину расселения людей на территории Прикамья», — комментирует Михаил Перескоков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии, директор научно-исследовательского центра «Камская археологическая экспедиция».
Отметим, что раскопки велись перед разработкой территорий под промышленные нужды, в частности, добычу и транспортировку полезных ископаемых. Находка учёных послужит аргументом в пользу перетрассировки нефте- и газопроводных путей до начала промышленной геолого-разведки, что позволит сберечь обнаруженные памятники для дальнейших исследований.
В октябре стало известно, что два археологических памятника в Прикамье включены в список объектов культурного наследия региона.
Стоянка Усть-Онолва II расположено в Кочевском округе около поселка Усть-Онолва на берегу реки Коса. Археологи обнаружили здесь предметы и фрагменты хозяйственных, ритуальных и других сооружений, включая очаги, погребения, жилища, и зольники. В числе находок также были украшения, предметы быта, вооружения, орудия, и предметы, связанные с религиозными культами. Давно достоянием науки стал памятник Усть-Онолва I, относящийся к лебяжской культуре таежных охотников и рыболовов бронзового века. К какой из археологических культур относится новый памятник, не сообщается.
Люнвенский могильник находится в Чердынском районе около поселка Ныроб, на левом берегу реки Люнва. Здесь археологи также обнаружили множество интересных артефактов, связанных с повседневной жизнью и религиозными обрядами древних обитателей этого района.