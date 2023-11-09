В Россию проник штамм коронавируса «пирола». Как обстоят дела в Пермском крае?

В России зарегистрировано 10 случаев заболеваемости штаммом коронавируса «пирола». Об этом стало известно вчера, 8 ноября, от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, семь случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве. Случаи в столице являются завозными, пациенты — это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии, сообщает ТАСС.