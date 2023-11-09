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Posted 9 ноября, 10:23

Published 9 ноября, 10:23

Modified 9 ноября, 10:25

Updated 9 ноября, 10:25

Штамм коронавируса пирола в России 2023

В Россию проник штамм коронавируса «пирола». Как обстоят дела в Пермском крае?

9 ноября 2023, 10:23
Фото: fusionbrain.ai

Штамм коронавируса пирола в России 2023

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19 в регионе.

В России зарегистрировано 10 случаев заболеваемости штаммом коронавируса «пирола». Об этом стало известно вчера, 8 ноября, от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, семь случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве. Случаи в столице являются завозными, пациенты — это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор ожидает распространения штамма «пирола» в стране. Первые дни течения заболевания этим вариантом коронавируса пациенты проводят с высокой температурой — более 38°.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ответ на запрос Properm.ru уточнили, что штамм «пирола» в нашем регионе не циркулирует. На данный момент в 100% случаев выявляется штамм «омикрон».

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#Общество#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус#Коронавирус в прикамье#Роспотребнадзор
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