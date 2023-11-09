Жители Прикамья стали в два раза чаще использовать интернет-звонки

По имеющейся у экспертов информации, уже к 2027 году в России полностью отключат сети 3G/UMTS (третье поколение). В Минцифры уже заявили, что высвободившиеся частоты отдадут под LTE. В ведомстве считают, что к 2025 году сетями 4G будет пользоваться 81% абонентов, а сетями 2G и 3G — 7% и 4% соответственно