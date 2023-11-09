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Posted 9 ноября, 11:51

Published 9 ноября, 11:51

Modified 9 ноября, 13:02

Updated 9 ноября, 13:02

Жители Прикамья стали в два раза чаще использовать интернет-звонки

Жители Прикамья стали в два раза чаще использовать интернет-звонки

9 ноября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Специалисты цифровой экосистемы МТС проанализировали звонки, выполняемые при помощи технологии VoLTE. Они пришли к выводу, что жители Пермского края вдвое чаще, если сравнивать с 2022 годом, стали использовать интернет-звонки.

Портал Telecom Daily сообщает, что при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

Напомним, коммерческое использование VoLTE в мире началось с 2012 года, в городе Даллас (штат Техас, США). Аналитики отмечают, что именно у МТС самое широкое покрытие по данной услуге в Российской Федерации.

По имеющейся у экспертов информации, уже к 2027 году в России полностью отключат сети 3G/UMTS (третье поколение). В Минцифры уже заявили, что высвободившиеся частоты отдадут под LTE. В ведомстве считают, что к 2025 году сетями 4G будет пользоваться 81% абонентов, а сетями 2G и 3G — 7% и 4% соответственно

Если опять обратиться к мировой статистике, то 3G уже отключили 10% сотовых операторов. В большинстве случаев переключение от LTE на 3G-диапазон переходит вынужденно, например, если снижается качество сигнала или телефон просто не поддерживает 4G.

Специалисты МТС отмечают, что компания активно развивает сеть LTE в регионах Российской Федерации, в том числе в Пермском крае. Рост количества интернет-звонков говорит о востребованности этой опции.

#Новости компаний#Связь#Технологии
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