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Posted 9 ноября, 07:01

Published 9 ноября, 07:01

Modified 9 ноября, 08:03

Updated 9 ноября, 08:03

Журналиста Properm. ru увезли в Центр временного содержания иностранных граждан

Журналиста Properm. ru увезли в Центр временного содержания иностранных граждан

9 ноября 2023, 07:01
Фото: properm.ru
Сначала Владислава Иваненко доставили в отдел полиции №7 Свердловского района.

Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания иностранных граждан. До этого он находился в отделе полиции №7 Свердловского района.

Сотрудники полиции пришли к сотруднику редакции в четверг, 9 ноября, рано утром. Его доставили в полицию, откуда позже увезли в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее Владислав получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана. Журналист живет в Перми последние восемь лет, ни к уголовной, ни к административной ответственности он не привлекался.

UPD.: Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.

К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи
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#Пермь#Properm.ru#Казахстан
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