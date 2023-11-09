Журналиста Properm. ru увезли в Центр временного содержания иностранных граждан

Posted 9 ноября, 07:01
Published 9 ноября, 07:01
Modified 9 ноября, 08:03
Updated 9 ноября, 08:03
Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко увезли в Центр временного содержания иностранных граждан. До этого он находился в отделе полиции №7 Свердловского района.
Сотрудники полиции пришли к сотруднику редакции в четверг, 9 ноября, рано утром. Его доставили в полицию, откуда позже увезли в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее Владислав получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана. Журналист живет в Перми последние восемь лет, ни к уголовной, ни к административной ответственности он не привлекался.
UPD.: Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.