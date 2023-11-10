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Posted 10 ноября, 12:35

Published 10 ноября, 12:35

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

27 октября в новом здании открылся музей современного искусства PERMM

27 октября в новом здании открылся музей современного искусства PERMM

10 ноября 2023, 12:35
Фото: ГКБУК «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА „ПЕРММ“
В музее рассказали, что благодаря переезду в новое здание появилась возможность представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения.
Сюжет
Пермь 300

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева отметила, что событие проводится в рамках 300-летия Перми. Один из слоганов летнего фестиваля — «Все реально», и очень точной его иллюстрацией является открытие музея.

«Мы сегодня открываемся, но дальше нас ждет большая работа по разворачиванию тех идей, которые мы задумали, и еще какое-то время мы будем настраивать, полировать все это», — цитирует ТАСС Аллахвердиеву.

В новом здании музея представлена новая интерпретация коллекции «И да, и нет» — это первая в его истории постоянная экспозиция. В ней объединены работы свыше 200 современных художников Российской Федерации XX–XXI веков из коллекции музея: Дмитрия Пригова, Николая Полисского, Рикардо Мурелли, Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, Энвиля Касимова и Сергея Орлова, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и многих других.

На нулевом этаже музея гостей ждет выставка «Хранители огня». Это удивительное путешествие по пермской музыкальной жизни последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века.

Кроме этого, музей реализует первый проект в Белом зале PERMM «Баньян», который посвящен проблеме чистой воды. Это масштабная инсталляция художника Дмитрия Булныгина, которая поднимает проблему доступности чистой питьевой воды.

Еще одна выставка — «Антиформа» автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, который известен как «Гелендваген». Автором экспозиции является художник Василий Кононов-Гредин, который создавал ее для стенда музея года — PERMM — ярмарки Cosmoscow 2023.

Музей в ближайшей перспективе планирует открыть кафе и собственный магазин. PERMM также планирует проводить и музыкальные концерты.

Ознакомиться с расписанием всех выставок можно на официальном сайте музея.

#Пермь 300
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