27 октября в новом здании открылся музей современного искусства PERMM

Posted 10 ноября, 12:35
Published 10 ноября, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева отметила, что событие проводится в рамках 300-летия Перми. Один из слоганов летнего фестиваля — «Все реально», и очень точной его иллюстрацией является открытие музея.
«Мы сегодня открываемся, но дальше нас ждет большая работа по разворачиванию тех идей, которые мы задумали, и еще какое-то время мы будем настраивать, полировать все это», — цитирует ТАСС Аллахвердиеву.
В новом здании музея представлена новая интерпретация коллекции «И да, и нет» — это первая в его истории постоянная экспозиция. В ней объединены работы свыше 200 современных художников Российской Федерации XX–XXI веков из коллекции музея: Дмитрия Пригова, Николая Полисского, Рикардо Мурелли, Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, Энвиля Касимова и Сергея Орлова, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и многих других.
На нулевом этаже музея гостей ждет выставка «Хранители огня». Это удивительное путешествие по пермской музыкальной жизни последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века.
Кроме этого, музей реализует первый проект в Белом зале PERMM «Баньян», который посвящен проблеме чистой воды. Это масштабная инсталляция художника Дмитрия Булныгина, которая поднимает проблему доступности чистой питьевой воды.
Еще одна выставка — «Антиформа» автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, который известен как «Гелендваген». Автором экспозиции является художник Василий Кононов-Гредин, который создавал ее для стенда музея года — PERMM — ярмарки Cosmoscow 2023.
Музей в ближайшей перспективе планирует открыть кафе и собственный магазин. PERMM также планирует проводить и музыкальные концерты.
Ознакомиться с расписанием всех выставок можно на официальном сайте музея.