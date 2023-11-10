Анонимы оскорбились постановкой ТЮЗа. Мы проверили мюзикл на патриотизм (и не только)

Posted 10 ноября, 07:21
Published 10 ноября, 07:21
Modified 11 ноября, 05:46
Updated 11 ноября, 05:46
Как это вдруг милый, уютный и бесконфликтный Пермский ТЮЗ превратился в самый скандальный театр города? И почему именно сейчас? Понятно, что ныне такое время, и неравнодушные граждане готовы разглядеть крамолу в чем угодно. Тем более в спектаклях театра, на который эти самые неравнодушные граждане водят своих детей, имея четкие представления, что этот самый театр должен этим самым детям показывать.
Зачастую эти не очень верные стереотипные представления сильно расходятся с реальностью. А при столкновении реальности и представлений может произойти взрыв. Так случилось, например, около года назад, со спектаклем ТЮЗа «Гудбай, Берлин!» (12+).
При этом современный Пермский ТЮЗ не дает серьезных поводов для такого диссонанса. При новом худруке Константине Яковлеве репертуар наполнился жанровыми и в основном комедийными постановками популярных, и даже расхожих пьес. Яковлев по своему профилю режиссер музыкального театра, и, видимо, по этому пути решил двигать ТЮЗ. Мюзиклы теперь регулярно появляются в афише театра.
Сначала, год назад, вышел франшизный мюзикл-ревю «Дубровский» (12+), вставляющий песни и пляски в те эпизоды произведения Пушкина, где их явно быть не должно, например в сцену сжигания крестьянами исправников!
Следующий мюзикл тоже сделан по русской классике. Режиссер Наталья Индейкина замахнулась на Льва нашего Толстого и поставила музыкальную драму «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Именно этот мюзикл вызвал гнев некоего зрителя тем, что русские солдаты якобы перешагивают через трупы своих товарищей, а Кутузов ест во время битвы… Поэтому от спектакля надо «незамедлительно избавиться»!
О том, в чем «неравнодушный зритель» оказался не прав, можно сказать многое. Но достаточно заметить, что все «трупы», через которые якобы перешагивали русские солдаты во время изображения Бородинской битвы, тут же поднимались и «погибали» уже позже, в конце сцены, обозначающей сражение. А что касается патриотизма, то у «Первого бала…» с этим всё в порядке. Победа русского оружия и гений Кутузова (Александр Красиков) воспеваются. Буквально. Мюзикл даже заканчивается весьма патетичной, воодушевляющей песней о России и о том, что ей будет «счастье наградой за преграды». Так что, как и в случае претензии к генералу в юбке в спектакле «Золушка» (6+), скандал возник на пустом месте, создавая много шума из ничего.
Надо признать, что у новой музыкальной драмы полно других проблем, но все они связаны с ее устройством как художественное произведение, а не с политикой и пропагандой. В первой части спектакля, как и в мюзикле-ревю «Дубровский», слишком много песен, не очень уместно приставленных к тексту одного из великих романов мировой литературы. Очень простеньких песен, почти на одинаковый мотив (композитор спектакля Владимир Баскин), с рифмами в духе «рад/преград», «сам/к нам» и «пророчество/высочество». Все эти бесчисленные песенки посвящены пунктирно изображенным любовным отношениям и интрижкам героев. От этого кажется, что первый акт мюзикла низводит произведение Льва Толстого до уровня грошового французского водевильчика, хотя отлично подготовленные артисты стараются вытянуть и эту режиссерскую задумку.
Но тут становится заметна еще одна проблема: в труппу ТЮЗа входят именно драматические актеры, а не артисты музыкального театра. И, несмотря на высокий профессионализм, вокал — не их специализация. Поэтому часто слышно, что некоторым участникам всё-таки не хватает навыков пения.
А поют артисты поначалу в довольно скудных декорациях (художник-постановщик Юлия Гольцова), простоту и дешевизну которых должны были, видимо, затмить свисающие с потолка огромные золоченые люстры и постоянная видеопроекция на стенах. Да, в ТЮЗе несколько лет назад установили отличное оборудование, которое позволяет выводить изображение на стены зрительного зала. При умелом использовании, как, например, в спектакле «Сказки про Ежика в тумане» (6+), эти проекции выглядят очень впечатляюще. Но в «Войне и мире» этот прием использован слишком грубо. Проекции горят на протяжении всего спектакля, и из-за того что по большей части это изображение горящих свечей, иногда прерываемое кадрами из «Войны и мира» Сергея Бондарчука, ближе к концу они начинают утомлять.
К финалу спектакль вдруг радикально меняется. Второй акт посвящен уже войне 1812 года, здесь забыты любовные перипетии, отчего действие становится серьезнее. Эта часть смотрится много выгоднее первой, потому что пения меньше, даже есть довольно протяженные эпизоды без песен. В такие моменты отлично раскрываются персонажи, и становится заметно, что Дмитрий Гордеев — великолепный Пьер Безухов, а Дарья Яловега в роли Наташи Ростовой — не просто распевающая о своей любви девица, а переживающая серьезную трагедию героиня.
Но всё равно второй акт, как и первый, сильно принижает роман Толстого. И если первая часть спектакля — это грошовый водевильчик, то вторая уже напоминает карикатуру. Особенно в изображении французов. Коварный и злобный враг вместо ненависти и злости вызывает лишь смех своими нелепыми мундирами и дурацкими усами. В итоге довольно старательно выстраиваемая трагедия начинает местами походить на фарс. Правда, эпизоды, где артисты именно играют, а не поют, сильно выручают.
Прочих, самых разных претензий к этой музыкальной драме можно предъявить великое множество. Но если их обобщить, то получится, что мюзикл — лишь крайне средненькая поделка, которая своими неумелыми ходами принижает произведение Льва Толстого, сводя его к бросовому развлечению. Развлечению, которое, тем не менее, оказалось весьма популярным. Билетов на спектакль не достать. Как говорил герой одного замечательного фильма, «Народу нравится!».
Недостатки конкретно данного мюзикла, других премьер ТЮЗа и всей его нынешней репертуарной политики, ведущей театр куда-то в область антрепризы, лежат исключительно в сфере творчества, там они и должны обсуждаться и критиковаться. И только такая дискуссия может привести к чему-то полезному, и только из нее можно будет извлечь нужные выводы. А требования неравнодушных, но не очень внимательных зрителей, избавиться от постановки лишь создают много шума из ничего, раздувая скандалы на пустом месте. Такие скандалы ни к чему хорошему не приводят, и уж точно не способствуют ни творческому развитию, ни патриотическому воспитанию. Скорее, наоборот.