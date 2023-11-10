Анонимы оскорбились постановкой ТЮЗа. Мы проверили мюзикл на патриотизм (и не только)

О том, в чем «неравнодушный зритель» оказался не прав, можно сказать многое. Но достаточно заметить, что все «трупы», через которые якобы перешагивали русские солдаты во время изображения Бородинской битвы, тут же поднимались и «погибали» уже позже, в конце сцены, обозначающей сражение. А что касается патриотизма, то у «Первого бала…» с этим всё в порядке. Победа русского оружия и гений Кутузова (Александр Красиков) воспеваются. Буквально. Мюзикл даже заканчивается весьма патетичной, воодушевляющей песней о России и о том, что ей будет «счастье наградой за преграды». Так что, как и в случае претензии к генералу в юбке в спектакле «Золушка» (6+), скандал возник на пустом месте, создавая много шума из ничего.