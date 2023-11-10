Аяз Шабутдинов рассказал, что в СИЗО уже встретил единомышленников

Posted 10 ноября, 15:58
Published 10 ноября, 15:58
Modified 10 ноября, 15:59
Updated 10 ноября, 15:59
Аяз Шабутдинов рассказал через адвоката, какое к нему отношение в камере следственного изолятора, в которой он находится. Также стало известно, чему блогер научился, сообщает telegram-канал Mash.
Со слов адвоката Аяза, с ним постоянно делятся едой пятеро сокамерников. Вот небольшой отрывок из сообщения, которое Шабутдинов передал через защитника: «Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании».
Также блогер поделился лайфхаком — он сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок.
Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы.
Кроме того, гендиректора компании блогера «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск, однако он уже уехал из РФ.
Ранее предпринимателю предъявили обвинения из-за восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Шабутдинов свою вину не признал.