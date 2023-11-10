Аяз Шабутдинов рассказал, что в СИЗО уже встретил единомышленников

Со слов адвоката Аяза, с ним постоянно делятся едой пятеро сокамерников. Вот небольшой отрывок из сообщения, которое Шабутдинов передал через защитника: «Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании».