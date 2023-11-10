«Батюшка клевещет». Маги Перми ответили критиковавшему их священнику

«Батюшка клевещет, нарушая законы божьи, подстрекает прихожан на агрессивное поведение, выдает желаемое за действительность, наверно только можно посочувствовать ему. По факту, мы ничего запрещенного законом не делаем, Конституцией разрешено верить в любого бога, не только в православного», — цитирует представителей «Двух метел» URA.RU. Кроме того, маги порекомендовали Серею Кармышеву «призывать прихожан к миру и свету, а не к линчеванию».