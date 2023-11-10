«Батюшка клевещет». Маги Перми ответили критиковавшему их священнику

Posted 10 ноября, 02:49
Published 10 ноября, 02:49
Modified 10 ноября, 02:51
Updated 10 ноября, 02:51
В пермской эзотерической мастерской «Две метлы» ответили на призыв священника Сергея Кармышева не допустить проведение фестиваля магии. Эзотерики уверяют, что не нарушают законов.
«Батюшка клевещет, нарушая законы божьи, подстрекает прихожан на агрессивное поведение, выдает желаемое за действительность, наверно только можно посочувствовать ему. По факту, мы ничего запрещенного законом не делаем, Конституцией разрешено верить в любого бога, не только в православного», — цитирует представителей «Двух метел» URA.RU. Кроме того, маги порекомендовали Серею Кармышеву «призывать прихожан к миру и свету, а не к линчеванию».
Напомним, фестиваль магии планируется провести в Перми с 10 по 12 ноября. Площадкой для мероприятия станет магазин «Две метлы». Настоятель прихода Собора Петра и Павла иерей Сергей Кармашев призвал не допустить проведение праздника.
«С 10 по 12 октября в центре Перми, в заведении „Две метлы“ проводят шабаш. Давайте проголосуем за его закрытие. В прошлом году благодаря всем вам удалось это сделать. Подпишите петицию и поделитесь ею с друзьями», — написал Сергей Кармашев. Петиция размещена на специализированном сервисе в соцсети.