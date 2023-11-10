Число зараженных коронавирусом за сутки в Кузбассе резко возросло

Posted 10 ноября, 11:32
Published 10 ноября, 11:32
Modified 10 ноября, 11:34
Updated 10 ноября, 11:34
В Кемеровской области снова взлетело суточное число заболевших коронавирусом. По статистике оперштаба Минздрава на пятницу, 10 ноября, за сутки инфекция была диагностирована у 131 жителя региона. Это стало новым рекордом за последние несколько месяцев, обращает внимание издание VSE42.Ru.
Общее число случаев заболевания COVID-19 в Кузбассе составило 230 892. За сутки был выписан 71 выздоровевший, сейчас на лечении находятся 773 человека. Также за минувшие сутки летальных исходов от коронавирусной инфекции не зафиксировано.