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Posted 10 ноября, 11:32

Published 10 ноября, 11:32

Modified 10 ноября, 11:34

Updated 10 ноября, 11:34

Число зараженных коронавирусом за сутки в Кузбассе резко возросло

Число зараженных коронавирусом за сутки в Кузбассе резко возросло

10 ноября 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Такого не наблюдалось несколько месяцев.

В Кемеровской области снова взлетело суточное число заболевших коронавирусом. По статистике оперштаба Минздрава на пятницу, 10 ноября, за сутки инфекция была диагностирована у 131 жителя региона. Это стало новым рекордом за последние несколько месяцев, обращает внимание издание VSE42.Ru.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в Кузбассе составило 230 892. За сутки был выписан 71 выздоровевший, сейчас на лечении находятся 773 человека. Также за минувшие сутки летальных исходов от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

#Происшествия#Общество
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