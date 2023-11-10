Число зараженных коронавирусом за сутки в Кузбассе резко возросло

В Кемеровской области снова взлетело суточное число заболевших коронавирусом. По статистике оперштаба Минздрава на пятницу, 10 ноября, за сутки инфекция была диагностирована у 131 жителя региона. Это стало новым рекордом за последние несколько месяцев, обращает внимание издание VSE42.Ru.