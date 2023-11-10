Десятки улиц в Кемерово сковали пробки

На дорогах Кемерова образовались 7-балльные заторы. По данным сервиса «Яндекс Пробки», наиболее «проблемными» сейчас являются проспекты Кузнецкий, Притомский, Советский, Октябрьский и Ленина. Также водителям будет трудно проехать по улицам Соборной, Красноармейской, 50 лет Октября и Пионерскому бульвару.