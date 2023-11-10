«Девочка Донбасса»: боевые действия в Мариуполе глазами Ксении Мисюревич

Ксения не понаслышке знает, что в такой обстановке чем ниже этаж проживания, тем безопаснее, но холод оказался страшнее снарядов. Располагаясь на третьем этаже, девушка решила, что риски для жизни не так высоки. «Все ребята спали в подвале. Я сказала, что в подвале спать не буду, потому что я просто умру прям там, в этом подвале, если не от снаряда, то от холода умру», — рассказывает «девочка Донбасса».