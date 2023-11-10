Дума Губахи передала горнолыжный курорт в собственность Пермского края

Posted 10 ноября, 02:20
Published 10 ноября, 02:20
Modified 10 ноября, 02:22
Updated 10 ноября, 02:22
Депутаты думы Губахинского муниципального округа передали в краевую собственность горнолыжный курорт. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Заседание думы состоялось вчера, 9 ноября. По данным «Коммерсант-Прикамье», за решение о передаче имущества в собственность региона проголосовали 16 из 17 присутствовавших депутатов. Один высказался против. Речь идет о передаче краевым властям 12 объектов недвижимости, включая земельный участок площадью 88 га, канатно-буксировочные дороги, гостинца, вспомогательные здания.
Передача курорта в собственность краевых властей нужна для усиления контроля за тратой средств из федерального бюджета. В конце 2022 года Пермский край и Минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры горнолыжного комплекса в Губахе. На новые дороги, газопроводы и системы водоснабжения направят 934 млн рублей. Кроме того, запланировано строительство гостиницы, коттеджей и конференц-холла. Планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть, детские и воркаут-площадки, места для отдыха, создать новые трассы, туристические маршруты, а также оборудовать спуски по натянутым тросам (Парк троллеев).