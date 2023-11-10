Дума Губахи передала горнолыжный курорт в собственность Пермского края

Передача курорта в собственность краевых властей нужна для усиления контроля за тратой средств из федерального бюджета. В конце 2022 года Пермский край и Минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры горнолыжного комплекса в Губахе. На новые дороги, газопроводы и системы водоснабжения направят 934 млн рублей. Кроме того, запланировано строительство гостиницы, коттеджей и конференц-холла. Планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть, детские и воркаут-площадки, места для отдыха, создать новые трассы, туристические маршруты, а также оборудовать спуски по натянутым тросам (Парк троллеев).