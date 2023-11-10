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Posted 10 ноября, 08:09

Published 10 ноября, 08:09

Modified 10 ноября, 08:13

Updated 10 ноября, 08:13

Глава Пермского края Дмитрий Махонин присоединился к «Единой России»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия»

10 ноября 2023, 08:09
Фото: properm.ru

Глава Пермского края Дмитрий Махонин присоединился к «Единой России»

Решение было единогласно одобрено членами регионального Президиума.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Такое решение принято сегодня, 10 ноября, на заседании Президиума регионального политического совета партии. Члены Президиума единогласно поддержали заявление Махонина, ему будет вручен партийный билет, сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России». Ранее глава региона не относился к какой-либо партии.

Секретарь пермского регионального отделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Дмитрий Махонин регулярно участвует в партийных мероприятиях, поддерживает инициативы регионального отделения, а также патриотические, социальные и экологические проекты партии, «Молодой Гвардии» и сторонников «Единой России».

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#Политика#Общество#Пермь#Дмитрий махонин#Единая россия
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