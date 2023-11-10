Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Такое решение принято сегодня, 10 ноября, на заседании Президиума регионального политического совета партии. Члены Президиума единогласно поддержали заявление Махонина, ему будет вручен партийный билет, сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России». Ранее глава региона не относился к какой-либо партии.