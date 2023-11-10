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Posted 10 ноября, 15:11

Published 10 ноября, 15:11

Modified 10 ноября, 15:19

Updated 10 ноября, 15:19

Инвалид из Юрлы десять лет ждала ремонта дома, однако ей отказывали местные власти

Инвалид из Юрлы десять лет ждала ремонта дома, однако ей отказывали местные власти

10 ноября 2023, 15:11
Фото: 1MI
Только вмешательство прокуратуры заставило коммунальщиков выполнить свои обязательства.

Прокуратура Юрлинского района провела проверку по жалобе местной жительницы — инвалида 1–й группы. Женщина пожаловалась на то, что в доме уже 10 лет не проводят ремонта, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дом, в котором проживает заявительница на условиях договора социального найма, нуждается в капитальном ремонте. Проверка показала, что в частном деревянном доме требовалась реконструкция кровли, венцов окон, стен, пола и прочее. Женщина почти 10 лет состояла в очереди на проведение таких работ, однако вопрос так и не был рассмотрен органами местного самоуправления.

Прокурором директору МБУ «Юрлинское ЖКХ» внесено представление, однако, в удовлетворении законных требований надзорного органа было отказано со ссылкой на отсутствие финансирования.

Тогда прокурор подал иск в суд и суд обязал орган местного самоуправления привести жилое муниципальное помещение в нормативное состояние, пригодное для проживания. В настоящее время жилье отремонтировано.

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#Общество#Аварийное жилье#Прокуратура
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