Инвалид из Юрлы десять лет ждала ремонта дома, однако ей отказывали местные власти

Posted 10 ноября, 15:11
Published 10 ноября, 15:11
Modified 10 ноября, 15:19
Updated 10 ноября, 15:19
Прокуратура Юрлинского района провела проверку по жалобе местной жительницы — инвалида 1–й группы. Женщина пожаловалась на то, что в доме уже 10 лет не проводят ремонта, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Дом, в котором проживает заявительница на условиях договора социального найма, нуждается в капитальном ремонте. Проверка показала, что в частном деревянном доме требовалась реконструкция кровли, венцов окон, стен, пола и прочее. Женщина почти 10 лет состояла в очереди на проведение таких работ, однако вопрос так и не был рассмотрен органами местного самоуправления.
Прокурором директору МБУ «Юрлинское ЖКХ» внесено представление, однако, в удовлетворении законных требований надзорного органа было отказано со ссылкой на отсутствие финансирования.
Тогда прокурор подал иск в суд и суд обязал орган местного самоуправления привести жилое муниципальное помещение в нормативное состояние, пригодное для проживания. В настоящее время жилье отремонтировано.