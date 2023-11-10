Инвалид из Юрлы десять лет ждала ремонта дома, однако ей отказывали местные власти

Дом, в котором проживает заявительница на условиях договора социального найма, нуждается в капитальном ремонте. Проверка показала, что в частном деревянном доме требовалась реконструкция кровли, венцов окон, стен, пола и прочее. Женщина почти 10 лет состояла в очереди на проведение таких работ, однако вопрос так и не был рассмотрен органами местного самоуправления.