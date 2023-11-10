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Posted 10 ноября, 16:19

Published 10 ноября, 16:19

Modified 10 ноября, 16:20

Updated 10 ноября, 16:20

Мастерская магии «Две метлы» отменила проведение магического фестиваля в Перми

Мастерская магии «Две метлы» отменила проведение магического фестиваля в Перми

10 ноября 2023, 16:19
Фото: Midjourney
Произошло это после публикации петиции настоятелем собора Петра и Павла о закрытии мастерской.

Мастерская магии «Две метлы» в Перми отменила проведение магического фестиваля, запланированного на 10–12 ноября. Об этом сообщается в соцсетях мастерской.

Напомним, фестиваль магии планировали провести в Перми на площадке магазина «Две метлы».

Настоятель прихода Собора Петра и Павла иерей Сергей Кармашев призвал не допустить проведение праздника.

«С 10 по 12 октября в центре Перми, в заведении „Две метлы“ проводят шабаш. Давайте проголосуем за его закрытие. В прошлом году благодаря всем вам удалось это сделать. Подпишите петицию и поделитесь ею с друзьями», — написал Сергей Кармашев. Петиция размещена на специализированном сервисе в соцсети.

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#Общество#Конфликт#Фестиваль
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