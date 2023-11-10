Над Тульской областью и Крымом перехватили и сбили три беспилотника

Posted 10 ноября, 07:01
Published 10 ноября, 07:01
Modified 10 ноября, 10:53
Updated 10 ноября, 10:53
Сегодня ночью, 10 ноября, три беспилотных летательных аппарата атаковали территорию России. Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены над Республикой Крым. Еще один аппарат был уничтожен системой ПВО над Тульской областью, сообщают в Минобороны России.
В ведомстве не говорят о возможных разрушениях или пострадавших, издание «Новые известия» со ссылкой на telegram-канал Baza утверждает, что люди не пострадали. Украинские беспилотники регулярно сбиваются средствами ПВО над территорией РФ, при этом от обломков иногда страдают люди, разрушаются здания или автомобили. Атаки БПЛА фиксируются после начала военной спецоперации.