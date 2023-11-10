Над Тульской областью и Крымом перехватили и сбили три беспилотника

В ведомстве не говорят о возможных разрушениях или пострадавших, издание «Новые известия» со ссылкой на telegram-канал Baza утверждает, что люди не пострадали. Украинские беспилотники регулярно сбиваются средствами ПВО над территорией РФ, при этом от обломков иногда страдают люди, разрушаются здания или автомобили. Атаки БПЛА фиксируются после начала военной спецоперации.