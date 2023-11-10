Недоумение в камне. Самые необычные, странные и уродливые здания Перми

Сразу гран-при в негласном конкурсе самых уродливых, страшных и нелепых зданий города. Глядя на него на язык сами просятся слова Шварценеггера, когда он увидел Хищника без маски. Кажется, что этот жилой дом на Разгуляе и не дом вовсе, а какое-то хтоническое чудовище, что выбралось из недр ада, издохло и окаменело. Перед этим успев поглотить милый кирпичный домик. Сам труп чудовища какая-то секта превратила в зиккурат для своих темных и жестоких ритуалов. Перевернутая пирамидка на крыше только придает жуткого мистического ощущения от этого дома. А там ведь ещё и кладбище рядом…