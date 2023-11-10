Недоумение в камне. Самые необычные, странные и уродливые здания Перми

Posted 10 ноября, 05:10
Published 10 ноября, 05:10
Modified 11 ноября, 05:47
Updated 11 ноября, 05:47
Сразу гран-при в негласном конкурсе самых уродливых, страшных и нелепых зданий города. Глядя на него на язык сами просятся слова Шварценеггера, когда он увидел Хищника без маски. Кажется, что этот жилой дом на Разгуляе и не дом вовсе, а какое-то хтоническое чудовище, что выбралось из недр ада, издохло и окаменело. Перед этим успев поглотить милый кирпичный домик. Сам труп чудовища какая-то секта превратила в зиккурат для своих темных и жестоких ритуалов. Перевернутая пирамидка на крыше только придает жуткого мистического ощущения от этого дома. А там ведь ещё и кладбище рядом…
Элитный жилой комплекс, название которому дал красивый купол на крыше, в котором находятся пентхаусы. Значит купол, тут, как и полагается, высотная доминанта, венчающие всё здание? А вот и нет! Этот дом, как монстр Франкенштейна сшит из очень разных странных кусков, отчего у него переменная этажность. Поэтому купол находится ниже некоторых крыш, которых тут сразу несколько. С определённых точек этот самый лазурный купол даже не видно! Это оригинальнейшее решение безусловно претендует на звание «нового слова в архитектуре». Вот только кажется, что слово это матерное.
Фантаст Дмитрий Скирюк в романе «Блюз черной собаки» придумал интересное объяснение тому, почему в Перми так много зданий с башенками. Согласно его версии, на самом деле все башенки нашего города — это сильнейше магические артефакты, которые сдерживают под землей запертое там древнее зло. А под домом на Максима Горького, 9 должно быть находится самое большее сосредоточение этого самого зла. Иных, более логичных объяснений, зачем этому псевдоготическому строению столько шпилей, просто нет.
Вообще, рядом с перекрёстком улиц Советской и Горького много странных домов, вроде названного выше псевдоготического замка, или находящегося на Максима Горького, 5 очень необычного дома, построенный для сотрудников театра оперы и балета, которой с одной стороны круглый, а с другой острый. Но почему-то отметить хочется скромно притулившиеся во дворике по Советской нечто. Есть в его милой непонятности что-то притягивающие взгляд.
В случае с ЖК «Онегин» вопросы имеются не столько к архитектору, сколько к застройщикам решившим воткнуть эту башню рядом с Компросом и к тем чиновникам, которые выдали разрешение на такое высотное строительство в центре города. Потому что огромный цилиндр небоскреба просто напрочь убил вид на Комсомольский проспект. Этот ЖК торчит как кость из сломанной ноги в панораме улицы. А если смотреть на город с правого берега Камы, то можно заметить, что «Онегин» ещё и портит скайлайн всего центра города.
Ещё один убийца вида. «Грин плаза» нагло воткнут в тщательно спланированный и застроенный в советское время квартал, и поэтому здание, напоминающие рубку мегаломанской подлодки, смотрится на своем месте также естественно, как зуб в носу. К тому же, теперь невозможно взглянуть на прекрасный фасад ДК Солдатова, чтобы в поле зрения не попала башня бизнес-центра. С некоторых ракурсов даже кажется, что БЦ прорастет из ДК. И это очень странная картинка.
Высотка в центре города которой наверняка бы выразил респект сам Xzibit и весь коллектив West Coast Customs. Потому что это дом, в который установлен дом! Крышу многоэтажки венчает постройка в виде Парфенона — там, конечно же, находится пентхаус. И всё это нависает над исторической застройкой улицы Сибирской. Пошлятина невероятнейшая, как и большинство тачек после того, как их прокачал Xzibit.
Необычное здание с отличным видом на набережную и Каму. Зеленый цвет её округлых форм и пирамидки ещё долго не даст забыть пермякам, что здесь был Сбербанк. Но высокотехнологичная компания предпочла съехать из здания в стиле хай-тек. За несколько лет в него никто так и не заехал, и от этой внутренней пустоты экс-офис Сбера сейчас выглядит как мрачная декорация из фильма-антиутопии.
В 1960-е в закуточке на улице Ленина появилось двухэтажное кафе с типичным для того времени названием «Юность». Туда любили ходить выпить пивка с сухариками студенты многочисленных окрестных ВУЗов. Но советская эпоха, а вместе с ней и «Юность» прошла, и в 2004 после реконструкции в обновлённом здании открылся ресторан «Живаго» и кафе «Пастернак». Насколько лет назад закрылись и они. Сейчас здание пустует, и смотрится как своеобразный памятник безвозвратно ушедшей эпохи сытых 2000-2010-х годов. Ведь его странные формы и выступы идеально отражают дух тех веселых времен, когда казалось, что ничто не истинно, и всё дозволено.
Обсуждая в редакции этот список странных и необычных пермских зданий города, когда зашла речь о БЦ «Привилегия» было решено, в его описании отказаться от банальных шуток про фаллические символы. Но это очень трудно. Уж больно вызывающе посреди этого серой и невнятной псевдомодернистской громады торчит его башенка. Она как бы наглядно показывает, какую часть мужского организма некоторые архитекторы и застройщики возложили на облик исторической части города.
Маленькое кругленькое зданьеце возле эспланады можно считать воплощенным в железобетоне и стекле мемом «Я обязательно выживу». Мелкое, чужеродное и страшненькое, оно плохо вписывается в местность, но поверьте, как раз такие и переживают все тягости и невзгоды. И даже после ядерной войны можно будет прийти в это оставшиеся целым и невредимым место, чтобы купить там шаурму и горячительное.