Нужна ли нам боль? Как избавиться от нее при онкозаболеваниях? Мнение врача

Posted 10 ноября, 13:20
Published 10 ноября, 13:20
Modified 13 ноября, 12:50
Updated 13 ноября, 12:50
— Игорь Викторович, поговорим о боли и ее природе. Как появляется боль, каков механизм её появления?
— Боль — прежде всего защитная реакция организма. По своему происхождению боль изначально заложена в программу нашей жизнедеятельности как сигнал опасности и неблагополучия в организме. Есть некий первичный раздражающий очаг. Идет рецепция, то есть восприятие и передача. Передача импульса и восприятие. Восприятие рецепторами периферическими, которые потом передаются в спинной мозг. Из спинного мозга идет передача в центральную нервную систему.
Прежде всего этот сигнал направлен на мобилизацию защитных ресурсов — восстановление поврежденной ткани, в дальнейшем поддержания постоянства так называемого гомеостаза внутренней среды.
— Что это такое?
— Наша внутренняя среда постоянная. Например, температура, PH крови в норме имеют постоянные показания. Это называется внутренний гомеостаз, или постоянство внутренней среды. Появился какой-то раздражающий источник, грубо говоря, слишком высокая температура (горячий утюг), мы отдернули руку. Нас боль предупредила — тут больно, мы удалились от источника, защитили себя.
— От чего зависит сила боли?
— Когда боль превышает определенные пороги? Когда оказывается длительное воздействие, когда механизм боли очень раздражающий (воздействие высоких температур, химических реагентов), или площадь поражения массивная, вовлекается антиноцицептивная (противоболевая) система. Определенное количество времени проходит, 10-15 дней, источника боли уже нет, должно начаться восстановление, боль уменьшается, происходит восстановление тканей. Это в норме.
Если происходит, например, раздражение периферической или центральной нервной системы, появляется нейропатическая боль. Идет воздействие непосредственно на нервную систему. Ткани уже восстановились, а боль все равно существует. Почему? Потому что появился нейропатический компонент, когда поражается сама передающая система. Анальгетики при такой боли не действуют, нужны другие препараты.
— Почему одному человеку может быть не больно, а второй говорит, что очень больно — от одной и той же причины.
— Существует так называемый порог чувствительности. Он зависит от многих факторов: генетических, психологических и социальных.
Есть система ноцицептивная, которая воспринимает боль и антиноцицептивная, то есть противоболевая. Дисфункция этих систем, в основном, обусловлена генетическими факторами.
Например, с древних времен известно, что боль и раны победителей заживают гораздо быстрее. Это так называемый социальный фактор.
Ну и у человека, который имеет склонность к депрессии, боль будет более длительная, более трудноизлечимая, чем у человека с устойчивой психикой. —
— То есть, когда человеку говорят: «Тебе не больно, потерпи», ему может быть на самом деле больно.
— Конечно, может быть больно. Все очень индивидуально.
— Как долго вообще можно терпеть боль?
— Боль воздействует на центральную нервную систему (ЦНС). От болевого шока человек может потерять сознание. Пример крайнего воздействия периферической нервной системы на центральную нервную систему — это кома. Когда сильный болевой раздражитель, например, травматический, приводит к тому, что ЦНС, грубо говоря, уходит в коматозное состояние, она перегрузилась. Это крайний случай.
Раз болит, нужно обращаться за медицинской помощью. Как минимум, надо поставить диагноз, после чего обратиться к профильному специалисту. Если после базисного лечения в течение месяца — полутора месяцев болевой синдром такой же высокий, как был, качество жизни страдает, то нужны специалисты по лечению хронической боли.
— Специалисты по лечению хронической боли?
— Как таковой этой специальности еще нет. Но в России есть примерно 15-18 медицинских центров, где команды специалистов (неврологи, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, психологи, психиатры, реабилитологи) помогут комплексно справиться с болью.
— А что вообще такое хроническая боль?
— Первый тип боли — повреждающая. Второй тип — нейропатическая. Третий тип — дисфункциональная, проходит 2-3 месяца, а то и полгода, повреждение уже должно восстановиться, регенерировать, а этого не происходит. Эта боль называется дисфункциональной, то есть не приносящей защитной информации. Это и есть хроническая боль.
Уже образуются очаги перевозбуждения, так называемой эктопии в коре головного мозга. И нужно воздействовать комплексно и на периферическую нервную систему, и на центральную нервную систему.
— То есть это повод обратиться за более технологичной и инновационной помощью?
— Да. Если пациент лечится месяц-полтора у профильного доктора, а болевой синдром остается. Тут надо либо уточнять диагноз, либо, если диагноз тот же, но не помогает консервативное лечение, обращаться к специалистам, которые владеют локальной инъекционной терапией и другими методиками, которые надолго избавят от боли.
— Еще по поводу разных болей. На погоду. У нас вообще может болеть на погоду голова и колено? Как это связано?
— Да конечно. Больные с хронической болью, с ревматическими болями, травмами, за два-три дня чувствуют, что будет смена погоды. Как это действует, точно не известно. Но это факт, да.
— Что делать с хронической болью, с той, с которой не справляется консервативная терапия?
— Если не помогает консервативная терапия, то специалисты, владеющие методикой, под рентгеновской установкой в условиях операционной или под контролем УЗИ делают так называемую «блокаду». Больше трех «блокад» делать нельзя.
Если не помогают блокады, то есть лечение теплом и холодом. Объясню. Можно радиочастотной абляцией, то есть высокой температурой, прижечь нерв. Или сделать криоабляцию, то есть воздействовать холодом.
При радиочастотной абляции происходит денервация, термический ожог, нерв через некоторое время восстанавливается, он способен регенерировать до 1 мм в сутки, но он не всегда может расти в нужную сторону, он начинает расти в разные стороны, может появиться так называемая неврома. Болевой синдром еще больше усиливается.
При криоабляции происходит заморозка участка именно этого нерва, сама строма, сама оболочка нерва не поражена, восстановление происходит прямо по нерву, потихонечку восстанавливается. Через год-полтора, когда нерв восстановился, а болевой синдром вернулся, можно снова заморозить. Использование холода для снятия боли известно с древнейших времен и даже в наши дни иногда, чтобы избавиться от боли при ушибе, мы прикладываем лед, снег или любой пакет из морозильника к поврежденному участку тела. Ученые научились использовать холод при лечении хронических болей.
— Из-за чего появляются боли в суставах?
— Боли в молодом возрасте — это травматические, посттравматические артрозы, связки порванные, связки не восстановленные. В более старшем возрасте — это артрозы. Метод лечения какой? Когда оперировать не нужно, показаний нет, а боли выраженные, тогда на помощь приходит снова воздействие на нервные структуры: блокады, радиочастотная абляция или криоабляция, то есть воздействие на нервы: их замораживают, боль проходит, пациент при этом разрабатывает плечо/колено/сустав. Раз разрабатывается, работают мышцы, работают сухожилия, улучшается кровообращение, функция восстанавливается.
— Что за боль при диабетической нейропатии? Откуда берется?
— Диабетическая нейропатия относится к нейропатическим болям, когда поражается на большом участке периферическая нервная система. Боли достаточно выраженные здесь, носят характер жгучих, распирающих. Тут помочь иногда бывает нелегко. Сначала дают антиконвульсанты, пациент получает сосудистую терапию, если не помогает, тогда уже проводится специализированное лечение.
В последнее время стало возможно введение имплантата стимуляции спинного мозга, это система очень инвазивная. Около твердой мозговой оболочки будет стоять нейростимулятор, который надо будет раз в 3-4 года менять. Есть другие методы. Можно пробовать блокаду нерва, абляцию радиочастотную или криовоздействие, малоинвазивный метод.
— Какова природа появления боли вследствие онкологического заболевания. С чем связано появление этой боли, и возможно ли обойтись без наркотических препаратов, чтобы от нее избавиться?
— По большому счету, тут все понятно. Когда опухолевый процесс разрастается, получается — плюс ткань, то есть он увеличивается в объеме, при этом раздражаются все рецепторы: механические, болевые. И человек страдает. Паллиативная служба онкологическим больным назначает наркотические препараты в виде таблеток, инъекций, трансдермальных систем. Не во всех случаях они помогают. И тогда, в качестве альтернативы, показано применение криоабляции периферических нервов.
— После этого человек навсегда избавляется от боли?
— Обезболивающее действие криоабляции нерва длится примерно год-полтора. При лечении болевого синдрома у онкобольных у нас есть такой опыт. Опыт перспективный, пациенты не нуждаются в приёме наркотических препаратов. Качество жизни у них изменилось к лучшему.