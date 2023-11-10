Нужна ли нам боль? Как избавиться от нее при онкозаболеваниях? Мнение врача

При криоабляции происходит заморозка участка именно этого нерва, сама строма, сама оболочка нерва не поражена, восстановление происходит прямо по нерву, потихонечку восстанавливается. Через год-полтора, когда нерв восстановился, а болевой синдром вернулся, можно снова заморозить. Использование холода для снятия боли известно с древнейших времен и даже в наши дни иногда, чтобы избавиться от боли при ушибе, мы прикладываем лед, снег или любой пакет из морозильника к поврежденному участку тела. Ученые научились использовать холод при лечении хронических болей.