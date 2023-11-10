О пещерах Урала сняли мистическое кино. Съемки проходили и в Прикамье

По словам Сергея, после визита в Киндерлинскую пещеру он решил, что будет снимать свой проект именно в пещерах. Его поразили 12-метровые своды и потолок высотой почти с 12-этажное здание — это выглядело как локация фантастического фильма. После премьеры фильма «Сердце Пармы», режиссер проекта задумался, что хочет снять фильм об Урале, для уральцев и сделать одним из главных героев сам Урал, его природу.