О пещерах Урала сняли мистическое кино. Съемки проходили и в Прикамье

Posted 10 ноября, 11:37
Published 10 ноября, 11:37
Modified 10 ноября, 11:39
Updated 10 ноября, 11:39
Сегодня, 10 ноября, вышел трейлер короткометражного художественного фильма «Хранитель Урала». Он был снят в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае. Это дебютная работа режиссера из Екатеринбурга Сергея Сомова, трейлер вышел сегодня, 10 ноября.
Фильм был снят в нескольких локациях:
«Старец и краевед, следует к своей Цели через Уральские земли. По пути он сталкивается с всевозможными обстоятельствами, вынуждающими делать его неминуемый выбор. Старец избрал быть Хранителем Урала. Наступил черед Урала определять — станет ли старец Хранителем?» — говорится в аннотации киноленты. Роль старца сыграл Алексей Шестаков.
«Хранитель Урала» уже победил на кинофестивале «Свидание с Россией. Территория Народного Единства» в номинации «Лучший короткометражный фильм» и международном фестивале «Вертикаль» как лучший игровой фильм.
Режиссер Сергей Сомов рассказал корреспонденту Properm.ru, что сценарий создавался около трех месяцев. Съемочные смены длились примерно четыре месяца, в основном, фильм снимали в сентябре 2022 года, еще где-то пять месяцев был постпродакшн. В общей сложности, команда занималась короткометражкой около года. К слову, финансовую сторону съемок екатеринбуржец взял на себя. Зачастую съемочной команде приходилось непросто на крутых спусках и подъемах по пути к природным достопримечательностям.
Сергей Сомов, режиссер:
— Я киноман и люблю смотреть хорошее кино. У меня всегда была детская мечта — снять полнометражный фильм, и я понял, что если хочешь осуществлять мечту, то надо двигаться. Я решил начать с малого и снять короткометражный фильм. Тогда мы связались с Свердловской городской спелеосекцией, и меня пригласили в Киндерлинскую пещеру.
По словам Сергея, после визита в Киндерлинскую пещеру он решил, что будет снимать свой проект именно в пещерах. Его поразили 12-метровые своды и потолок высотой почти с 12-этажное здание — это выглядело как локация фантастического фильма. После премьеры фильма «Сердце Пармы», режиссер проекта задумался, что хочет снять фильм об Урале, для уральцев и сделать одним из главных героев сам Урал, его природу.
Премьера фильма «Хранитель Урала» состоится 8 декабря в сообществе «ВКонтакте».