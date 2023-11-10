Пермь примет краевое первенство по плаванию

Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: юноши 2007–2008 годов рождения и девушки 2009–2010 годов рождения не ниже 3-го спортивного разряда, юноши 2009–2010 годов рождения и девушки 2011–2012 годов рождения не ниже 1-го юношеского разряда. Более 390 спортсменов разыграют 90 комплектов наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и две эстафеты 4×50 м.