Пермь примет краевое первенство по плаванию

Posted 10 ноября, 11:59
Published 10 ноября, 11:59
Modified 10 ноября, 12:01
Updated 10 ноября, 12:01
15 и 16 ноября 2023 года в спорткомплексе «Олимпия» пройдет первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“ поддержали проведение состязаний.
Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: юноши 2007–2008 годов рождения и девушки 2009–2010 годов рождения не ниже 3-го спортивного разряда, юноши 2009–2010 годов рождения и девушки 2011–2012 годов рождения не ниже 1-го юношеского разряда. Более 390 спортсменов разыграют 90 комплектов наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и две эстафеты 4×50 м.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать в трех личных видах программы; кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса — в пяти видах. Прямая трансляция первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.
Официальное открытие соревнований состоится 15 ноября в 11:20. Сразу после него пройдут заплывы: 50, 200 и 800 метров вольным стилем, 50 и 200 метров брассом, 100 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием и эстафета 4×50 метров среди юношей. На 16 ноября с 12:00 запланированы заплывы: 50 и 200 метров баттерфляем, 50 и 200 метров на спине, 100 метров брассом, 100 и 400 метров вольным стилем, 400 метров комплексным плаванием, а также эстафета 4×50 метров среди девушек.
По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске 28 ноября — 2 декабря 2023 года и Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Краснодаре 6 — 8 декабря 2023 года.
Организаторы первенства Пермского края по плаванию: министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».