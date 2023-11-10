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Posted 10 ноября, 13:08

Published 10 ноября, 13:08

Modified 10 ноября, 13:09

Updated 10 ноября, 13:09

Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?

Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?

10 ноября 2023, 13:08
Фото: прислано читателем
По территории кладбища проложена новая дорожка, которой, якобы, и было нужно высвобожденное пространство.

Пермяки возмутились тем, что надгробия с Иудейского кладбища Егошихинского некрополя оказались сваленным в кучу. По словам одного из читателей нашего портала, на кладбище обновили пешеходные дорожки, а мешавшие памятники Еврейского квартала снесены.

Действительно, на присланных фото видны сваленные надгробия из Иудейского квартала, многие из которых имеют возраст более 100 лет.

Портал Properm.ru разбирался с тем, что случилось в природно-мемориальном парке.

В МКУ «Пермблагоустройство» нашему изданию пояснили, что в рамках благоустройства кладбища места захоронения не сносились. «Устройство дорожек и площадок ведётся исключительно по их старым местоположениям. Родственники умерших самостоятельно поменяли памятники на новые, а старые оставили за бытовкой» — говорят коммунальщики.

Как отмечают пермские краеведы, Иудейское кладбище площадью 0,6 га — самое «молодое» из национальных кладбищ Егошихинского некрополя. Кладбище расположено справа и слева от центральной дорожки, ведущей от Успенской церкви к Егошихинскому оврагу. Оно возникло в сороковые годы XIX в., когда в Перми появилась иудейская община. Отметим, что здесь хоронили не только иудеев, но и атеистов-выходцев из иудейских семей и принявших православие евреев.

#Общество#Кладбище#Егошиха#Памятники#Память
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