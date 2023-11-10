Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?

Posted 10 ноября, 13:08
Published 10 ноября, 13:08
Modified 10 ноября, 13:09
Updated 10 ноября, 13:09
Пермяки возмутились тем, что надгробия с Иудейского кладбища Егошихинского некрополя оказались сваленным в кучу. По словам одного из читателей нашего портала, на кладбище обновили пешеходные дорожки, а мешавшие памятники Еврейского квартала снесены.
Действительно, на присланных фото видны сваленные надгробия из Иудейского квартала, многие из которых имеют возраст более 100 лет.
Портал Properm.ru разбирался с тем, что случилось в природно-мемориальном парке.
В МКУ «Пермблагоустройство» нашему изданию пояснили, что в рамках благоустройства кладбища места захоронения не сносились. «Устройство дорожек и площадок ведётся исключительно по их старым местоположениям. Родственники умерших самостоятельно поменяли памятники на новые, а старые оставили за бытовкой» — говорят коммунальщики.
Как отмечают пермские краеведы, Иудейское кладбище площадью 0,6 га — самое «молодое» из национальных кладбищ Егошихинского некрополя. Кладбище расположено справа и слева от центральной дорожки, ведущей от Успенской церкви к Егошихинскому оврагу. Оно возникло в сороковые годы XIX в., когда в Перми появилась иудейская община. Отметим, что здесь хоронили не только иудеев, но и атеистов-выходцев из иудейских семей и принявших православие евреев.