Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?

Как отмечают пермские краеведы, Иудейское кладбище площадью 0,6 га — самое «молодое» из национальных кладбищ Егошихинского некрополя. Кладбище расположено справа и слева от центральной дорожки, ведущей от Успенской церкви к Егошихинскому оврагу. Оно возникло в сороковые годы XIX в., когда в Перми появилась иудейская община. Отметим, что здесь хоронили не только иудеев, но и атеистов-выходцев из иудейских семей и принявших православие евреев.