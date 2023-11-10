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Posted 10 ноября, 12:18

Published 10 ноября, 12:18

Modified 10 ноября, 12:19

Updated 10 ноября, 12:19

Пермяков призывают доносить на незаконных граффитистов

Пермяков призывают доносить на незаконных граффитистов

10 ноября 2023, 12:18
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Взамен власти обещают бдительным горожанам денежное вознаграждение.

Власти Перми планируют выплачивать вознаграждение за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Такие положения содержаться в проекте постановления, который направлен на антикоррупционную экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Вознаграждение планируют ввести в следующем году. Выплаты смогут получить пермяки, содействующие в выявлении и установлении личности нарушителей — тех, кто наносит на фасады зданий надписи, графические рисунки и иные изображения вне специально отведённых для этого мест. Сумму и порядок получения таких выплат обещают утвердить позже.

Как подчёркивают в мэрии, с начала года на территории Перми выявлено около 14 тысяч несанкционированных графических рисунков, размещенных в неустановленных для этого местах.

В октябре была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте в районе пересечения с улицей Революции. Молодой человек был вызван в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения.

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#Общество#Суд#Благоустройство#Граффити
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