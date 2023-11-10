Пермяков призывают доносить на незаконных граффитистов

В октябре была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте в районе пересечения с улицей Революции. Молодой человек был вызван в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения.