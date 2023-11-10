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Posted 10 ноября, 11:25

Published 10 ноября, 11:25

Modified 10 ноября, 11:27

Updated 10 ноября, 11:27

Предприниматель из Кузбасса задолжал налоговой 10 миллионов рублей

Предприниматель из Кузбасса задолжал налоговой 10 миллионов рублей

10 ноября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Приставы помешали путешествию мужчины в другие страны.

Судебные приставы вынудили предпринимателя из Киселевска оплатить задолженность по налогам. Сумма ущерба налоговой службе оценивалась в 10 млн рублей, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УФССП по региону.

Мужчина отказывался добровольно оплачивать задолженность, пока не запланировал путешествие за границу. Он явился к приставу-исполнителю и полностью погасил свои обязательства. Кроме того, нарушитель заплатил исполнительский сбор в размере 700 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество
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