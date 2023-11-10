Предприниматель из Кузбасса задолжал налоговой 10 миллионов рублей

Мужчина отказывался добровольно оплачивать задолженность, пока не запланировал путешествие за границу. Он явился к приставу-исполнителю и полностью погасил свои обязательства. Кроме того, нарушитель заплатил исполнительский сбор в размере 700 тыс. рублей.