Предприниматель из Кузбасса задолжал налоговой 10 миллионов рублей

Posted 10 ноября, 11:25
Published 10 ноября, 11:25
Modified 10 ноября, 11:27
Updated 10 ноября, 11:27
Судебные приставы вынудили предпринимателя из Киселевска оплатить задолженность по налогам. Сумма ущерба налоговой службе оценивалась в 10 млн рублей, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УФССП по региону.
Мужчина отказывался добровольно оплачивать задолженность, пока не запланировал путешествие за границу. Он явился к приставу-исполнителю и полностью погасил свои обязательства. Кроме того, нарушитель заплатил исполнительский сбор в размере 700 тыс. рублей.