Решение о передаче градостроительных функций от Перми краю примут уже в ноябре

Перераспределенные полномочия планируется реализовывать через единый центр компетенций, отмечают в ЗС. В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 2024 года. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента 30 ноября в двух чтениях.