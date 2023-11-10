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Posted 10 ноября, 10:10

Published 10 ноября, 10:10

Modified 10 ноября, 10:12

Updated 10 ноября, 10:12

Решение о передаче градостроительных функций от Перми краю примут уже в ноябре

Решение о передаче градостроительных функций от Перми краю примут уже в ноябре

10 ноября 2023, 10:10
Фото: Законодательное собрание Пермского края
Изменения вступят в силу с начала 2024 года.

В Прикамье планируют централизовать градостроительную деятельность Перми на уровне региона. Соответствующий законопроект уже внесён в краевое Заксобрание, сообщает его пресс-служба.

В случае принятия законопроекта на уровень региона будут переданы полномочия по:

— обеспечению подготовки документации по планировке территории Пермского городского округа для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами и внесению в неё изменений;

— изъятию земельных участков для реализации комплексного развития территории жилой и нежилой застройки и объектов недвижимого имущества или иных объектов;

— заключению соглашений об изъятии земельных участков и недвижимости;

— обращению в суд об изъятии или о прекращении соответствующих прав собственника.

Перераспределенные полномочия планируется реализовывать через единый центр компетенций, отмечают в ЗС. В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 2024 года. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента 30 ноября в двух чтениях.

#Политика#Градостроительство#Заксобрание#Градостроительная политика
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