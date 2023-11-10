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Posted 10 ноября, 08:32

Published 10 ноября, 08:32

Modified 10 ноября, 08:34

Updated 10 ноября, 08:34

Салон оптики в Перми может заплатить полмиллиона рублей штрафа за рекламу

Салон оптики в Перми может заплатить полмиллиона рублей штрафа за рекламу

10 ноября 2023, 08:32
Фото: https://linzochki.ru
Рекламные объявления не отвечают требованиям профильного закона.
Сюжет
Уфас

В центре Перми обнаружена «подозрительная реклама» салона оптики «Линзочки». Сейчас собственникам салона может грозить крупный штраф, сообщают в Пермском УФАС.

Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу товаров и услуг салона оптики ООО «Линзочки», размещенную в оконных проемах здания по ул. Ленина, 36.

Антимонопольщики констатируют, что реклама медицинских услуг или медицинских изделий, адресованная потенциальным потребителям с целью привлечения их внимания к объектам рекламирования (товарам, услугам, организации), а также их продвижению на рынке должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. Также должно быть упомянуто о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

На здании по Ленина, 36 такие предупреждения отсутствовали, что содержит признаки нарушения Закона о рекламе, считают в УФАС.

В отношении салона оптики антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления факта нарушения организации грозят штрафные санкции в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

ООО «Линзочки» из Ижевска. Салоны компании действуют в Удмуртии, Пермском крае, Башкортостане и Татарстане.

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#Уфас#Экономика#Реклама#Пермское уфас#Незаконная реклама
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