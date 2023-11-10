Салон оптики в Перми может заплатить полмиллиона рублей штрафа за рекламу

Posted 10 ноября, 08:32
Published 10 ноября, 08:32
Modified 10 ноября, 08:34
Updated 10 ноября, 08:34
В центре Перми обнаружена «подозрительная реклама» салона оптики «Линзочки». Сейчас собственникам салона может грозить крупный штраф, сообщают в Пермском УФАС.
Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу товаров и услуг салона оптики ООО «Линзочки», размещенную в оконных проемах здания по ул. Ленина, 36.
Антимонопольщики констатируют, что реклама медицинских услуг или медицинских изделий, адресованная потенциальным потребителям с целью привлечения их внимания к объектам рекламирования (товарам, услугам, организации), а также их продвижению на рынке должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. Также должно быть упомянуто о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
На здании по Ленина, 36 такие предупреждения отсутствовали, что содержит признаки нарушения Закона о рекламе, считают в УФАС.
В отношении салона оптики антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления факта нарушения организации грозят штрафные санкции в размере от 200 до 500 тыс. рублей.
ООО «Линзочки» из Ижевска. Салоны компании действуют в Удмуртии, Пермском крае, Башкортостане и Татарстане.