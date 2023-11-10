Салон оптики в Перми может заплатить полмиллиона рублей штрафа за рекламу

Антимонопольщики констатируют, что реклама медицинских услуг или медицинских изделий, адресованная потенциальным потребителям с целью привлечения их внимания к объектам рекламирования (товарам, услугам, организации), а также их продвижению на рынке должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. Также должно быть упомянуто о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.