«Сатурн-Р» Александра Репина хочет взыскать с пермских властей более 61 миллиона

Posted 10 ноября, 08:27
Published 10 ноября, 08:27
Modified 10 ноября, 08:29
Updated 10 ноября, 08:29
В Арбитражный суд Пермского края поступил иск ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» к региональному министерству имущества и градостроительства о признании ненормативных правовых актов недействительными. Иск к рассмотрению еще не назначен, он поступил 9 ноября. Ранее подобные требования застройщика к минимущества оставлялись судом без движения на срок до 8 ноября.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о земельных участках расположенных в микрорайоне «Красные казармы». Эти участки в 2021 году компания Александра Репина продала ООО «СЗ Стройтехмонтаж», входящее в группу компаний «Мегаполис». «Сатурн-З» просит суд признать факт непринятия Пермской городской думой изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), что ухудшило финансовое положение компании.
Как указывается в иске «Сатурн-Р», в ноябре 2019 года, еще будучи застройщиком этих участков, направил в Пермскую городскую думу пакет документов на внесение изменений в. Речь шла о повышении этажности на участках с 6 этажей до 14 и 25. В 2020 году эти документы были направлены на доработку. После чего администрация Перми передала эти полномочия региональной власти, а изменения так и не были внесены.
Вместе с тем, у ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» были заключены соглашения о строительстве соцобъектов и дорожной инфраструктуры. В рамках соглашения компания перечислила в бюджет 61,3 млн рублей, взамен этого застройщик должен был оформить повышения этажности на участках.
Истец утверждает, что у него нет иного способа получить возможность истребования денег за неисполненные обязательства, кроме как доказав в суде факт непринятия гордумой изменений ПЗЗ, закрепленных соглашением о строительстве социальной инфраструктуры.