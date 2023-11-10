«Сатурн-Р» Александра Репина хочет взыскать с пермских властей более 61 миллиона

Как указывается в иске «Сатурн-Р», в ноябре 2019 года, еще будучи застройщиком этих участков, направил в Пермскую городскую думу пакет документов на внесение изменений в. Речь шла о повышении этажности на участках с 6 этажей до 14 и 25. В 2020 году эти документы были направлены на доработку. После чего администрация Перми передала эти полномочия региональной власти, а изменения так и не были внесены.