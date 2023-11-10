Семья умершего младенца отсудила у пермской больницы 2,5 миллиона рублей

По словам представителя пострадавшей в суде, врачи роддома неверно оценили тяжесть состояния ребёнка и вовремя не перевели его в реанимацию. Было упущено время для перевода в реанимацию детской больницы № 13. Ребёнка перевели туда только спустя 16 часов после начала осложнений в тяжелейшем состоянии, когда отказывали уже все органы. «Он умер в реанимации спустя шесть дней после рождения. Есть вопросы и по лечению», — рассказала юрист изданию.