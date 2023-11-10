Семья умершего младенца отсудила у пермской больницы 2,5 миллиона рублей

Posted 10 ноября, 09:08
Published 10 ноября, 09:08
Modified 10 ноября, 10:58
Updated 10 ноября, 10:58
Мать умершего младенца отсудила у больницы Архангела Михаила в Перми 1,4 млн. рублей. Суд признал, что ребёнок умер из-за многочисленных дефектов, допущенных во время оказания медицинской помощи в послеродовой период, сообщает 59. RU.
Также 1,1 миллиона рублей отсудил супруг пермячки — отец умершего ребёнка. Информация об этом на днях появилась на сайте медико-правовой коллегии.
По данным медико-правовой коллегии, решение о взыскании денег принял Орджоникидзевский районный суд в октябре 2022 года. Причиной стала гибель новорождённого ребёнка в больнице Архангела Михаила в Перми.
Пермячка родила ребёнка ещё в 2020 году. Это был третий её ребёнок, но первый малыш её супруга (двое детей у женщины от первого брака). Узнав, что новорождённый здоров, женщина попросила врачей провести ей стерилизацию — она не планировала заводить новых детей впоследствии. Однако через несколько дней младенец скончался.
По словам представителя пострадавшей в суде, врачи роддома неверно оценили тяжесть состояния ребёнка и вовремя не перевели его в реанимацию. Было упущено время для перевода в реанимацию детской больницы № 13. Ребёнка перевели туда только спустя 16 часов после начала осложнений в тяжелейшем состоянии, когда отказывали уже все органы. «Он умер в реанимации спустя шесть дней после рождения. Есть вопросы и по лечению», — рассказала юрист изданию.
Для отца ребёнка это был первенец, которого он увидел только когда забирал из медучреждения его тело. По её словам, на заседании суда по делу представитель больницы принёс извинения только отцу скончавшегося младенца и считал, что это действие должно повлиять на снижение суммы иска.