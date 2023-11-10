Снег не ляжет. В Прикамье в выходные будет тепло и сыро

Posted 10 ноября, 04:33
Published 10 ноября, 04:33
Modified 10 ноября, 04:36
Updated 10 ноября, 04:36
В эти выходные, 11 и 12 ноября, в Прикамье ожидается теплая для ноября погода — температура воздуха прогнозируется почти на 6° выше климатической нормы. Снег возможен местами по востоку и северу, специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» говорят, что пока рано вести речь о постоянном снежном покрове.
11 ноября в Перми и крае будет облачно, ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в регионе ночью -2…+3°, днем 0…+5°. В Перми ночью 0…+2°, днем +2…+4°. Ветер северо-западный 2-7 м/с.
12 ноября в Прикамье пройдут дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем -1…+4°. В Перми ночью ожидается -1…+1°, днем 0…+2°. Ветер юго-западный 2-7 м/с.