Снег не ляжет. В Прикамье в выходные будет тепло и сыро

В эти выходные, 11 и 12 ноября, в Прикамье ожидается теплая для ноября погода — температура воздуха прогнозируется почти на 6° выше климатической нормы. Снег возможен местами по востоку и северу, специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» говорят, что пока рано вести речь о постоянном снежном покрове.