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Posted 10 ноября, 04:33

Published 10 ноября, 04:33

Modified 10 ноября, 04:36

Updated 10 ноября, 04:36

В Пермском крае в эти выходные будет теплая и дождливая погода

Снег не ляжет. В Прикамье в выходные будет тепло и сыро

10 ноября 2023, 04:33
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае в эти выходные будет теплая и дождливая погода

Приход зимы в регион пока откладывается.

В эти выходные, 11 и 12 ноября, в Прикамье ожидается теплая для ноября погода — температура воздуха прогнозируется почти на 6° выше климатической нормы. Снег возможен местами по востоку и северу, специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» говорят, что пока рано вести речь о постоянном снежном покрове.

11 ноября в Перми и крае будет облачно, ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в регионе ночью -2…+3°, днем 0…+5°. В Перми ночью 0…+2°, днем +2…+4°. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

12 ноября в Прикамье пройдут дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем -1…+4°. В Перми ночью ожидается -1…+1°, днем 0…+2°. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

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