Суд оставил в СИЗО второго фигуранта по делу «ПермГорЭлектроТранса»

Также адвокат указал, что несостоятельна ссылка следствия на явку с повинной Владимира Янцова, где имя Волосатых не упоминается. Также Малинин заявил о том, что Янцов не мог передать Волосатых 200 тысяч рублей, и он сам был инициатором встречи с представителями ПГЭТ как сотрудник поставщика — ООО «Нитавто».