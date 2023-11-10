Суд оставил в СИЗО второго фигуранта по делу «ПермГорЭлектроТранса»

Posted 10 ноября, 10:51
Published 10 ноября, 10:51
Modified 10 ноября, 11:54
Updated 10 ноября, 11:54
Сегодня, 10 ноября, Пермский краевой суд отказал в обжаловании ареста под стражей начальнику финансово-экономического отдела «ПермГорЭлектроТранса» Андрею Волосатых. Ему 1 ноября было предъявлено обвинение в получении взятки от поставщика запчастей для муниципальных автобусов.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, его оставили в СИЗО до 31 декабря. Адвокат Дмитрий Малинин просил назначить ему домашний арест. Он отметил, что в первой инстанции не была достаточно изучена возможность избрания более мягкой меры пресечения.
В жалобе на арест Волосатых его адвокат утверждает, что доводы следствия о том, что он может скрыться от следствия, несостоятельны. Кроме того, он указал в ходатайстве, что причастность Волосатых к взятке не доказана.
Защитник Малинин назвал арест в СИЗО избыточным, поскольку по его мнению не было установлено достаточно данных, что Волосатых может воспрепятствовать следствию или оказать давление на свидетелей из числа своих подчинённых.
Также адвокат указал, что несостоятельна ссылка следствия на явку с повинной Владимира Янцова, где имя Волосатых не упоминается. Также Малинин заявил о том, что Янцов не мог передать Волосатых 200 тысяч рублей, и он сам был инициатором встречи с представителями ПГЭТ как сотрудник поставщика — ООО «Нитавто».
Несостоятельны, по мнению Малинина, и слова Янцова, что Волосатых просил «откаты в 12%». Эти слова адвокат связывает с том, что Волосатых мог предложить делать на аукционе шаг в 12% и заключать контракт честно и по закону.
Адвокат заявил, что Янцов оговорил Волосатых. А также выдвинул версию, что Янцов присваивал предназначенные Волосатых деньги, поскольку фактов перечисления ему денег не установлено.
Сам Андрей Волосатых заявил, что взяток не брал и от следствия скрываться не намерен. Он также попросил смягчить меру пресечения. Виновным себя Волосатых не признает.
Прокуратура назвала все доводы апелляционной жалобы несостоятельными, а заявление о том, что суд первой инстанции поверхностно подошёл к избранию меры пресечения — не имеющим оснований. Представитель ведомства в суде просил оставить меру пресечения без изменения.
Вчера оспорить арест в СИЗО также не смог обвиненный в получении такой же взятки начальник муниципального автопарка Сергей Семушев.
2 ноября судья Ленинского районного суда Марина Якутова по ходатайству следствия Четвертого управления ГСУ СК России избрала меру пресечения двум представителям городской транспортной отрасли. Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны. По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ. Им были предъявлены обвинения в получении взятки от представителей компании «Нитавто» из Челябинска.
Транспортников отправили под арест до 31 декабря. По информации журналиста Properm.ru, некоторое время для проведения следственных действий они будут оставаться в Перми, скорее всего — до нового года. Впоследствии может быть решен вопрос об их этапировании по месту проведения основных следственных действий.
Пермские подозреваемые были задержаны 31 октября в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, задержанные могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Сообщается, что расследование носит межрегиональный характер. Ранее следственные действия проводились в Челябинске, а накануне — в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре.