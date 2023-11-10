Суд рассмотрит уголовное дело экс-гендиректора УК, по вине которого погибла пермячка

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в отношении Александра Гордеечева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) виновному грозит штраф на сумму на 100-500 тыс. рублей, отправка на принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.