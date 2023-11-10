Суд рассмотрит уголовное дело экс-гендиректора УК, по вине которого погибла пермячка

Posted 10 ноября, 12:27
Published 10 ноября, 12:27
Modified 10 ноября, 12:29
Updated 10 ноября, 12:29
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора управляющей компании «Кристалл» Александра Гордеечева. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Следствие установило, что ЧП случилось днем 24 марта текущего года. На проходившую мимо дома по ул. Адмирала Ушакова, 20 пожилую женщину с крыши здания упала снежно-ледяная глыба. В итоге потерпевшая получила травмы, от которой скончалась на месте, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в отношении Александра Гордеечева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) виновному грозит штраф на сумму на 100-500 тыс. рублей, отправка на принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.