Турция, ОАЭ и Таиланд — лидеры выбора российских туристов на Новый год

С начала этого года количество поездок за границу россиян увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7,06 млн. Тем не менее, это число все еще значительно меньше «доковидных» показателей — за аналогичный период в 2019 году было совершено 14,2 млн поездок.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил о самых популярных туристических направлениях для россиян на Новый год. Их список включает Турцию, ОАЭ и Таиланд. Как отмечает uralpolit.ru, спрос на отдых на Бали вернулся к уровню до пандемии, а общее количество путешествий заметно выросло по сравнению с прошлым годом. Россияне также часто выбирают Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы и Сейшелы в качестве туристического направления. Однако некоторые страны, такие как Израиль, Иордания и Ливан, стали недоступными из-за сложившейся геополитической ситуации.