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Posted 10 ноября, 10:08

Published 10 ноября, 10:08

Modified 10 ноября, 10:10

Updated 10 ноября, 10:10

Турция, ОАЭ и Таиланд — лидеры выбора российских туристов на Новый год

Турция, ОАЭ и Таиланд — лидеры выбора российских туристов на Новый год

10 ноября 2023, 10:08
Фото: 1MI
С начала этого года количество поездок за границу россиян увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7,06 млн. Тем не менее, это число все еще значительно меньше «доковидных» показателей — за аналогичный период в 2019 году было совершено 14,2 млн поездок.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил о самых популярных туристических направлениях для россиян на Новый год. Их список включает Турцию, ОАЭ и Таиланд. Как отмечает uralpolit.ru, спрос на отдых на Бали вернулся к уровню до пандемии, а общее количество путешествий заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

Россияне также часто выбирают Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы и Сейшелы в качестве туристического направления. Однако некоторые страны, такие как Израиль, Иордания и Ливан, стали недоступными из-за сложившейся геополитической ситуации.

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