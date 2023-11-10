Турция, ОАЭ и Таиланд — лидеры выбора российских туристов на Новый год

Posted 10 ноября, 10:08
Published 10 ноября, 10:08
Modified 10 ноября, 10:10
Updated 10 ноября, 10:10
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил о самых популярных туристических направлениях для россиян на Новый год. Их список включает Турцию, ОАЭ и Таиланд. Как отмечает uralpolit.ru, спрос на отдых на Бали вернулся к уровню до пандемии, а общее количество путешествий заметно выросло по сравнению с прошлым годом.
Россияне также часто выбирают Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы и Сейшелы в качестве туристического направления. Однако некоторые страны, такие как Израиль, Иордания и Ливан, стали недоступными из-за сложившейся геополитической ситуации.