Уполномоченный при президенте РФ заступился за Аяза Шабутдинова

Компания «Лайк Центр», основанная Аязом Шабутдиновым, обратилась к Борису Титову. В обращении говорится, что поводом для возбуждения дела в отношение блогера, стало заявление от одной из клиенток компании. Заявительница утверждает, что ее обманули на 1,9 млн рублей, однако в эту сумму входит не только стоимость услуг «Лайк Центра», но и компенсация морального вреда с судебными издержками. Всего же потерпевших по уголовному делу восемь.