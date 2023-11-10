Уполномоченный при президенте РФ заступился за Аяза Шабутдинова

Posted 10 ноября, 09:18
Published 10 ноября, 09:18
Modified 10 ноября, 09:20
Updated 10 ноября, 09:20
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заступился за пермского блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, находящегося в СИЗО по обвинению в особо крупом мошенничестве. Бизнес-омбудсмен считает чрезмерной меру пресечения, сообщает «Коммерсант».
Компания «Лайк Центр», основанная Аязом Шабутдиновым, обратилась к Борису Титову. В обращении говорится, что поводом для возбуждения дела в отношение блогера, стало заявление от одной из клиенток компании. Заявительница утверждает, что ее обманули на 1,9 млн рублей, однако в эту сумму входит не только стоимость услуг «Лайк Центра», но и компенсация морального вреда с судебными издержками. Всего же потерпевших по уголовному делу восемь.
«Болевых точек в этой истории просматривается сразу несколько. Во-первых, криминализация отношений в рамках договора оказания услуг. Насколько обоснованы претензии заказчиков, сейчас уже разбирается суд», — говорит бизнес-омбудсмен. По его словам, следствие «почему-то декларативно определило», что образовательные программы «Лайк-центра» не способствовали получению высокого дохода клиентов. Экспертных же заключений на эту тему нет.
В обращении «Лайк-центра» говорится, что в ходе обыска в компании силовики не допустили адвокатов, что является нарушением закона. К защитникам применяли физическую силу, а у сотрудников изъяли всю компьютерную технику, личные компьютеры и сотовые телефоны, флеш-накопители, систему «Банк—Клиент», 1С, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию по текущим отношениям с контрагентами и заказчиками.
Арест Аяза Шабутдинова Борис Титов считает чрезмерной мерой. По его словам, если есть опасность того, что подозреваемый покинет страну, то есть более щадящие меры пресечения.
Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. 4 ноября суд отправила его под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Во время заседания суда выяснилось, что у блогера есть гражданство Сант-Люсии — это маленькое островное государство в Северной Америке.