Ушел в армию после школы. В ходе СВО погиб 21-летний контрактник из Верещагино

Posted 10 ноября, 06:04
Published 10 ноября, 06:04
Modified 10 ноября, 06:06
Updated 10 ноября, 06:06
Рядовой контрактной службы Михаил Черемных из Верещагино погиб в ходе СВО на территории Украины. Молодому человеку был 21 год.
Михаил родился 30 января 2002 года, окончил 11 классов Вознесенской школы. Вскоре после окончания школы — в декабре 2020-го — ушел служить в армию, в марте 2021-го заключил контракт. Молодой человек был награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу, сообщает администрация Верещагинского городского округа. Об обстоятельствах гибели военного не сообщается.
Церемония прощания с погибшим состоится в Вознесенском отделе досуга и творчества: село Вознесенское, ул. Трудовая, 4. О дате и времени сообщат дополнительно.
Специальная военная России на Украине началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения власти не называют. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о военных потерях. О погибших сообщают чиновники и администрации в социальных сетях.