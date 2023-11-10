Ушел в армию после школы. В ходе СВО погиб 21-летний контрактник из Верещагино

Специальная военная России на Украине началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения власти не называют. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о военных потерях. О погибших сообщают чиновники и администрации в социальных сетях.

Церемония прощания с погибшим состоится в Вознесенском отделе досуга и творчества: село Вознесенское, ул. Трудовая, 4. О дате и времени сообщат дополнительно.

Михаил родился 30 января 2002 года, окончил 11 классов Вознесенской школы. Вскоре после окончания школы — в декабре 2020-го — ушел служить в армию, в марте 2021-го заключил контракт. Молодой человек был награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу, сообщает администрация Верещагинского городского округа. Об обстоятельствах гибели военного не сообщается.

Рядовой контрактной службы Михаил Черемных из Верещагино погиб в ходе СВО на территории Украины. Молодому человеку был 21 год.

Читайте также:

В СВО погиб житель Юрлинского округа Пермского края. Сегодня — похороны и прощание

Погиб в конце октября. На СВО убит рядовой из Александровского округа

Штурмовик из Кудымкарского района погиб на СВО

Убийца медсестры из Чусового был осуждён на 20 лет, но не отсидел и года

Доброволец из Перми Александр Марков погиб в зоне СВО 21 октября

В ходе СВО погиб уроженец Нытвы, воевавший снайпером

Умер в ожоговом центре в Луганске. На СВО убит 40-летний контрактник из Добрянки

Был убит неделю назад. В Юсьвинском округе простятся с трактористом, погибшим на СВО

Отдал службе 15 лет жизни. В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

Власти Красновишерского округа сообщили о прощании с погибшим на СВО Собяниным