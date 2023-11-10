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Posted 10 ноября, 06:04

Published 10 ноября, 06:04

Modified 10 ноября, 06:06

Updated 10 ноября, 06:06

В ходе СВО на территории Украины погиб 21-летний Михаил Черемных из Верещагино

Ушел в армию после школы. В ходе СВО погиб 21-летний контрактник из Верещагино

10 ноября 2023, 06:04
Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе СВО на территории Украины погиб 21-летний Михаил Черемных из Верещагино

Михаил Черемных был награжден медалью Суворова.

Рядовой контрактной службы Михаил Черемных из Верещагино погиб в ходе СВО на территории Украины. Молодому человеку был 21 год.

Михаил родился 30 января 2002 года, окончил 11 классов Вознесенской школы. Вскоре после окончания школы — в декабре 2020-го — ушел служить в армию, в марте 2021-го заключил контракт. Молодой человек был награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу, сообщает администрация Верещагинского городского округа. Об обстоятельствах гибели военного не сообщается.

Церемония прощания с погибшим состоится в Вознесенском отделе досуга и творчества: село Вознесенское, ул. Трудовая, 4. О дате и времени сообщат дополнительно.

Специальная военная России на Украине началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения власти не называют. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о военных потерях. О погибших сообщают чиновники и администрации в социальных сетях.

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