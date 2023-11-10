В «Азоте» проходит неделя качества

В службе качества филиала «Азот» работают 179 человек. Это отделы стандартизации и сертификации, технического контроля, производственная и санитарная лаборатории. Их основные задачи — входной контроль сырья, материалов, участие в опытных испытаниях по повышению эффективности производственных процессов и по улучшению потребительских свойств готовой продукции, проведение анализов в технологических цехах, постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и экологических требований. Кроме того, служба качества занимается оформлением всей разрешительной документации на продукцию предприятия, поддержанием в рабочем состоянии и совершенствованием интегрированной системы менеджмента в области качества, профессионального здоровья, промышленной безопасности и экологического менеджмента.